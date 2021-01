Beim ersten Lockdown im Frühjahr 2020 befanden sie sich noch in der Kreidezeit, jetzt nehmen die Gottlieb-Daimler-Realschule und das Max-Planck-Gymnasium nicht nur, wie Bürgermeister Thorsten Englert betont, in Baden-Württemberg einen Spitzenplatz ein, sondern gehören zu den „bestausgestatteten Schulen in Deutschland“. Zu diesem Schluss kommt Marc-Fabian Krommer von der „Kromedia“, einer Firma aus dem Westerwald, die bundesweit digitale Klassenzimmer einrichtet und auch bei der Ausschreibung