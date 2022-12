"Heiligabend-mit-uns" in Schorndorf: Der Neustart einer langen Tradition

Es war - fast - wie früher, vor dem Corona-Einbruch. Gut 80 Gäste nahmen die Einladung zur gemeinsamen Feier beim „Heiligabend-mit-uns“ im festlich geschmückten großen Saal des Martin-Luther-Hauses an.

Es war in vielem der Neustart einer langen und schönen Tradition, die in den vergangenen Jahren unterbrochen worden ist. Mal fiel das Treffen aus, mal gab es nur Essen und Geschenke to go.

Einen großen Umbruch hat es auch in der Organisation und bei den ehrenamtlichen Helfern bei den gemeinschaftlichen Feierstunden gegeben.

„Wir können den Rahmen wie früher nicht mehr stemmen.“

Das jahrelang mit Herzblut arbeitende Organisationsteam des Kreisdiakonieverbandes um Dorothea Dietewich, Gudrun Hennecke, Guntram Rixecker und Hannelore Wartlick hat sich zum Teil aus Altersgründen verabschiedet. Und erst seit November ist Diakonin Petra Bilfinger im Amt, in Teilzeit (30 Prozent) zuständig für die Seniorenarbeit in der Gesamtkirchengemeinde Schorndorf. Sie hat es mit einer neuen, engagierten Gruppe in kürzester Zeit geschafft, dann doch wieder einen offenen Heiligabend im Martin-Luther-Haus zu organisieren.

Kurzfristige Absagen von Mitarbeitern und Teilnehmern wegen Erkältungswelle

Allerdings erst mal in verkleinerter Form. „Wir können den Rahmen wie früher nicht stemmen“, erklärt sie. „Von früher über 30 Mitarbeitern haben wir nur noch 20.“ Deshalb wurde der Abend von vier auf zwei Stunden verkürzt. Damit ist auch die von vielen Gästen gerne wahrgenommene Zeit für gemeinsame Spiele an den Tischen weggefallen. Auch statt der sonst üblichen, einladend riesigen Kaffee-Tafel voller köstlicher Kuchenspenden gab es diesmal eben „nur“ abgepacktes Süßes zum Mitnehmen.

„Wir sind froh, dass wir machen konnten, was wir machen können“, erklärt Petra Bilfinger und freut sich mit ihrem Team über das, „was wir aus dem Boden gestampft haben in der Kürze der Zeit“.

Und das sahen sichtbar auch die gekommenen Gäste so. Auch wenn der sonst angebotene Fahrdienst leider ebenfalls ausfallen musste. Und aufgrund der aktuellen Erkältungswelle sowohl einige Mitarbeiter als auch etliche Teilnehmer kurzfristig absagen mussten.

Für die Gekommenen war es aber dennoch die Fortsetzung eines liebgewonnenen, besinnlichen Rituals, gemeinsam mit anderen, auch Fremden, die Heilige Nacht zu feiern. So wurde gemeinsam gesungen, statt eines Weihnachtsspiels die Geschichte „Vater Martin“ von Leo Tolstoi vorgelesen, und wie ehedem, kam zum Abschluss der kleinen Feier der Posaunenchor mit einigen Weihnachtsliedern vorbei.

Am Bühnenrand standen aufgereiht wieder die Geschenktüten zum Mitnehmen da. Und an der Seite des Saals hingen die legendären warmen Wollsocken, die auf ihre künftigen Benutzer warteten. Es gab gesponserten Kartoffelsalat mit Saiten oder vegetarischen Linseneintopf. Genug für alle, wie versichert wurde. Klassische Weihnachtsgefühle also für Leib und Seele.

„Wer weiß, wie es nächstes Jahr wird“, fragte sich Petra Bilfinger und kündigte voller Hoffnung schon mal an: „Wir wollen gucken, wie wir in Zukunft die Veranstaltung weitermachen!“