Heizungs-Vergleich in Schorndorf: Experte erklärt Preise für Wärmepumpen und Co.

Seit vergangener Woche geht’s bei Gebäudetechnik Michel und Siegle in Schorndorf gefühlt zu wie im Taubenschlag. Dreimal so viele Kunden kommen vor Ort vorbei auf der Suche nach Beratung, etliche Anfragen kommen auch per Telefon und Mail. Grund dafür ist ein Gesetzesentwurf aus dem Wirtschaftsministerium.

Ab 2024 Einbau von Öl- und Gasheizungen verboten?

Demnach könnte ab 2024 der Einbau von Öl- und Gasheizungen verboten werden. Stattdessen müssten nach und nach alle Heizungen ihre Wärme zu 65 Prozent aus erneuerbaren Energien erzeugen. Ab 2045 soll dem Entwurf zufolge dann ein Betriebsverbot für reine Öl- oder Gasheizungen folgen.

Die Schorndorfer Kundschaft reagiere darauf sehr unterschiedlich, berichtet Installateur- und Heizungsbaumeister Stephan Kleiner. „Manche wollen jetzt schnell auf eine Wärmepumpe umstellen, andere wollen jetzt dringend noch eine effizientere Öl- oder Gasheizung einbauen.“

Das kosten die verschiedenen Heizungsanlagen

Je nachdem, für welchen Heizungsweg die Kunden sich entscheiden, werden ganz unterschiedliche Beträge fällig. Kleiner bringt Licht ins Dickicht der Möglichkeiten und erklärt, wie viel Geld Besitzer eines durchschnittlichen, freistehenden Einfamilienhauses mit rund 200 Quadratmetern Wohnfläche jetzt in etwa in die Hand nehmen müssen, um sich für die nächsten 15 bis 20 Jahre energietechnisch abzusichern.

Für die Ausstattung eines Reihen- oder Doppelhauses falle ein ähnlicher Betrag an, schließlich bleibe die eingebaute Technik die gleiche. Bei weniger leistungsstarken Anlagen könnte man bestenfalls mit 500 bis 2000 Euro weniger Kosten rechnen.

Einsatz des Energieberater entspricht "fünf Prozent Wärme aus erneuerbarer Energie"

Eine neue Gasheizung mit Warmwasserspeicher gibt’s derzeit für schlappe 15.000 Euro. Das sei momentan die günstigste Lösung. Aber müssen laut Gesetz bei einer neuen Heizung nicht bereits jetzt schon 15 Prozent der Wärme mit erneuerbaren Energien erzeugt werden? Das schon, weiß Kleiner.

Allerdings könne diese Anforderung bei einer Gasheizung über den Abschluss eines entsprechendes Vertrags mit dem Gaslieferanten (zehn Prozent Biogas) erfüllt werden.

Die fehlenden fünf Prozent werden allein mit der Erstellung eines Sanierungsfahrplanes durch einen Energieberater erfüllt. Der muss derzeit nur aufzeigen, was an dem entsprechenden Gebäude gemacht werden müsste, um es energetisch auf den neuesten Stand zu bringen. Eine Pflicht zur Umsetzung der Maßnahmen gibt es indes nicht. „Dann hat man erst mal weitere 20 Jahre Ruhe“, weiß der Fachmann.

Versorgervertrag ausschlaggebend

Wer aktuell noch eine alte Ölheizung hat, kann eine effizientere Ölheizung mit Warmwasserspeicher einbauen lassen. Die 15-Prozent-Hürde ist dann über einen entsprechenden Versorgervertrag mit zehn Prozent Bioöl und dem Besuch des Energieberaters erfüllt. „Da können Sie 20.000 bis 22.000 Euro rechnen“, so Kleiner.

Wer von einer Öl- auf eine Gasheizung umrüsten will, sollte sich auf einen Preis zwischen 18.000 und 20.000 Euro einstellen.

Pellet-Heizung arbeitet zu 100 Prozent regenerativ

Teurer wird es bei einer Umstellung auf eine Pellet-Heizung. Etwa 35.000 bis 40.000 Euro verschlingt das im Schnitt. „Die Voraussetzung ist, dass man Platz für die Pellet-Silos hat“, schränkt Kleiner ein. Wer aber bisher Platz für Öltanks hatte, sei hier durchaus ausreichend aufgestellt.

Natürlich müsse man dabei im Blick behalten, dass es in den vergangenen Monaten enorme Schwankungen im Pelletpreis gegeben hatte. „Das ging los mit dem Ukraine-Thema.“ Wer fürs Heizen seines Einfamilienhauses bisher rund 3000 Liter Öl brauchte, kann von einem Pelletbedarf von rund sechs Tonnen pro Jahr ausgehen.

Aktuell werden für eine Tonne rund 430 Euro fällig. Das macht rund 2600 Euro Heizkosten pro Jahr. Bei Heizöl kommt man aktuell auf rund 3300 Euro für die gleiche Heizleistung.

Fußbodenheizung arbeitet effizienter

Und dann gibt’s natürlich noch die Möglichkeit, auf eine Wärmepumpe umzurüsten. 40.000 Euro werden dafür etwa fällig. Hier allerdings müsse ein wichtiges Detail beachtet werden. Die Vorlauftemperatur der Heizung nämlich. Mit einer Wärmepumpe sei die nämlich ohne zusätzlichen Einsatz von Strom nicht über 52 Grad zu erwärmen.

Eine herkömmliche Heizungsanlage aus den 70er Jahren etwa könne damit keine Wohnung auf die nötige Temperatur heizen, außer es handele sich um eine Fußbodenheizung. Die fehlende Energie müsste in diesem Fall durch elektrische Energie zugeführt werden.

Je nach (Isolierungs-)Zustand des Hauses kann das teuer werden, vor allen Dingen angesichts der Preisspitzen, die auch hier in den vergangenen Monaten erreicht worden sind. „Je höher die Vorlauftemperatur, desto mehr Strom benötigt die Pumpe.“

Wärmepumpe verbraucht reichlich Strom

Den hohen Stromverbrauch der Anlage pufferten manche Kunden mit Photovoltaikanlagen auf dem Dach ab. Die aber kosteten auch nicht wenig, weshalb solche großen Lösungen eher selten nachgefragt würden. Ebenfalls teuer sind die oft notwendigen Isolierungen von Dach und Fassaden sowie der Ersatz von alten, undichten Fenstern. Sole-Wasser-Wärmepumpen seien schon lange nicht mehr nachgefragt worden.

Aktuell bezögen sich rund 70 Prozent der Anfragen auf Anlagen mit erneuerbaren Energien (Pellets und Wärmepumpen). Das habe sich in den vergangenen Jahren auch wegen der einträglichen Förderungen so entwickelt. Teilweise hätten die Förderungen bis zu 50 Prozent der Investitionen für die jeweilige Heizungsanlage abgedeckt.

Förderungen sind gestrichen, jetzt kommt das Verbot

„Das war natürlich attraktiv.“ Die Förderungen aber sind nun gestrichen. Und so wünschten sich aktuell rund 30 Prozent seiner Kunden die schnelleren, günstigeren Heizungslösungen mit Öl oder Gas. Allerdings gibt’s auch hier teils Lieferzeiten von rund zehn Wochen. Sprich: Wer dieses Jahr noch eine solche Anlage einbauen lassen will, muss sich sputen.

Gleiches gilt natürlich für Interessenten einer Wärmepumpe. Allerdings geht’s hier im Grunde um den Platz auf der Warteliste. Und die ist lang. Die Heizungsbauer hätten schon in der zweiten Dezemberwoche des vergangenen Jahres die Information bekommen, dass neu bestellte Wärmepumpe nicht mehr im Jahr 2023 geliefert werden könnten. Aktuell beträgt die Lieferzeit rund 55 Wochen.

Wenn Anlage geliefert wird, muss sie auch abgenommen werden

Manchmal geht’s aber plötzlich schneller und „wir bekommen dann von einem Tag auf den anderen Anlagen geliefert, die wir zunächst mal unterbringen müssen“. Deshalb hat man bei der Firma Michel + Siegle inzwischen Lagerräume zugemietet, um auch spontan Anlagen abnehmen zu können. Schließlich hätten manche Kunden keine Möglichkeit, die Anlagen in Einzelteilen auf dem eigenen Grundstück zu lagern, bis sie montiert werden können.