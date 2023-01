Helfen in der Krise: Stadt Schorndorf ruft zum Spenden der Energiepauschale auf

Hohe Energiekosten und steigende Preise in den Supermärkten bringen viele Menschen an ihre wirtschaftlichen Grenzen. Selbst Rentner, Berufseinsteiger und Vollzeit-Beschäftigte stecken zum Teil in großen finanziellen Schwierigkeiten. Deshalb ruft die Stadt wohlhabendere Menschen dazu auf, ihre 300 Euro Energiepauschale zu spenden. Gemeinsam mit der Caritas und dem Kreisdiakonieverband soll Bedürftigen möglichst unbürokratisch geholfen werden. So soll es funktionieren...

Bürgerinnen und Bürger in finanzieller Not soll schnell und unkompliziert geholfen werden

Die Idee, die Energiepauschale zu spenden, hatten bereits die Evangelische und Katholische Kirche in Baden-Württemberg. Finanziert wird deren Einmalhilfe aus den Einnahmen der Energiepauschale. Denn diese muss bekanntlich versteuert werden. Allein die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat dadurch mehr oder weniger unfreiwillig 5,6 Millionen Euro mehr Kirchensteuer eingenommen, berichtet der Regionalleiter der Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz, Hendrik Rook.

Auch die evangelische Landeskirche hat dadurch knapp 5,2 Millionen Euro mehr Kirchensteuer kassiert. Die Kirchen haben sich gemeinsam dazu entschlossen, dieses Geld zu spenden. „Der Anteil der Personen, die durch steigende Kosten in Notlagen geraten sind, steigt“, sagt Gerhard Rall, Geschäftsführer des Kreisdiakonieverbandes. „Es werden immer mehr, deshalb müssen wir schnell und unbürokratisch helfen.“

Die Stadt Schorndorf schließt sich dem Hilfsfonds mit Hilfe der Bürgerstiftung an und fordert wohlhabende Bürgerinnen und Bürger dazu auf, ihre Energiepauschale zu spenden. „Wir wollen Menschen in Not niederschwellig unterstützen“, sagt EBM Thorsten Englert. Durch die Zusammenarbeit mit den Wohlfahrten soll laut Christian Bergmann, Fachbereichsleiter Familie und Soziales, vor allem ein großes Netzwerk entstehen. Die Stadt fungiert also als zusätzlicher Ansprechpartner für Menschen mit finanziellen Problemen.

Zahlen Caritas oder Diakonie Schorndorfern eine Hilfssumme aus dem Fonds, wird diese von der Bürgerstiftung ausgeglichen. Die operative Arbeit übernehmen die Angestellten der Caritas und der Diakonie. Wer einen Hilfsantrag stellen möchte, kann sich einfach telefonisch bei einer der beiden Einrichtungen melden, erklären die beiden Wohlfahrtsverband-Vertreter.

Kein Vermögensnachweis notwendig

Der Maximalbetrag kann nur einmal pro Jahr ausgezahlt werden und ist auf 2000 Euro gedeckelt. Im Einzelfall können aber Ausnahmen gemacht werden, sagt Gerhard Rall. Thorsten Englert befürchtet, dass die Not mancher Leute vor allem 2024 besonders schlimm werden könnte. Deshalb soll es den Fonds mindestens zwei Jahre geben.

Die Hilfe daraus sei aber keineswegs nur für Kirchenmitglieder gedacht. „Dieser Fonds ist für alle Bürgerinnen und Bürger“, betont Hendrik Rook. Und damit diese das dringend benötigte Geld möglichst schnell und unkompliziert erhalten, müssen sie lediglich zwei Dinge vorlegen: einen Einkommensnachweis und die Höhe ihrer Abschlagszahlung.

Wer wie viel Geld bekommt, ist in entsprechenden Fördersätzen geregelt. „Es soll ungefähr so einfach sein wie die Ausstellung eines Tafelausweises“, erklärt Hendrik Rook. Einen Vermögensnachweis muss niemand vorlegen. Denn: „Je mehr wir jetzt abfragen, desto höherschwelliger wird es.“ Wenn eine Person deutlich machen kann, dass ihr Einkommen nicht reicht, sei das genug.