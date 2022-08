Herrscht akute Brandgefahr im Schorndorfer Stadtwald?

Kein Plätschern am Bächlein neben dem Eichenbach-Spielplatz, nicht mal mehr ein Rinnsal ist zu erahnen. Nichts fließt mehr, hier und da sind nur noch kleinere Pfützchen zu sehen – ansonsten trockene Steine, verdorrte Äste. Die Sonne brennt, der Schotterweg ist schattig. Eine zarte Windböe wirbelt nicht nur Staub auf, sondern lässt vereinzelt farbiges Laub in der Luft tanzen. Mitte August – und schon fallen die ersten gefärbten Blätter von den Bäumen. Stadtförster Julian Schmitt blickt gen Himmel und zeigt auf eine dominante, frei stehende Buche: „Da sehen Sie es am besten: „Die Krone ist schon fast ganz braun. Der Baum hält nicht mehr lange durch.“ So ergeht es einigen frei stehenden Buchen aus dem Altbestand. Was jetzt schon wegen der Trockenheit erkennbar ist, wird noch nichts gegen das sein, was im kommenden Jahr sichtbar sein wird: „Die Trockenheit wird Schäden anrichten. Ich sehe schon, dass ich nächstes Jahr dem Schadholz hinterherrenne“, sagt der Forstrevierleiter.

Bei der aktuellen Trockenheit neue Wege anzulegen, ist nicht sinnvoll

Die „neue Waldgeneration“ sei zwar gepflanzt, aber die großen alten Buchen, die weit in den Himmel ragen, sind derzeit noch in der Überzahl. Julian Schmitt lenkt die Aufmerksamkeit auf eine Esche. Auch ihr sieht man an, dass ihr die Hitze zu schaffen macht. „Normalerweise kommen Eschen gut mit diesen Temperaturen zurecht. Aber hier lässt auch die Widerstandskraft nach und es rafft sie dahin.“

Die meisten Nährstoffe eines Baumes befinden sich in der Krone, der Rinde, in den Nadeln und im „Feinreisig“. Diese für den Wald sehr wichtigen Nährstoffe lassen Julian Schmitt und seine Kollegen deshalb ganz bewusst liegen. „Das fungiert in Anführungszeichen als Dünger, aber nicht wie in der Landwirtschaft. Wir tun das, um die Bodengesundheit zu erhalten.“

Das meiste Holz sei schon weg, erzählt Schmitt. Die Wege sind derzeit richtig ausgetrocknet. Eigentlich sollten diese wieder „gerichtet“ werden, sobald alle Maschinen und Lastwagen aus dem Wald draußen sind. Ob das im September oder Oktober passiert, hängt tatsächlich von der weiteren Wetterlage ab. Schmitt: „Ich habe das nicht in der Hand.“ Bei den Arbeiten sei man auf Feuchtigkeit angewiesen. Bei der aktuellen Trockenheit sei es nicht sinnvoll, Wege neu anzulegen.

Denn der sogenannte Mineralbeton, so nennt man das Material, aus dem Waldwege aufgeschüttet werden, braucht eine gewisse Feuchtigkeit. „Wenn wir das jetzt einfach abkippen, staubt es wie die Sau und wir haben nur lose Steine auf dem Weg.“ Es wirble ja jetzt schon mehr Staub und Steine durch die bestehende Trockenheit auf, wenn man nur allein mit dem Fahrrad auf den Wegen fährt. Eines weiß Stadtförster Julian Schmitt ganz genau: Was Holzfällungen im Jahr angeht, wann sie eingeplant sind, wie sie vonstatten gehen, und warum, muss den Schorndorferinnen und Schorndorfern öfter erklärt und näher gebracht werden, damit sie das Vorgehen der Forstrevier-Mitarbeiter verstehen.

Alle finanziellen Planungen und anstehende Kosten, die der Leiter des Forstreviers im Kopf und im Computer für den Haushalt festgehalten hat, werde er wohl nochmals überarbeiten müssen. „Ich habe schon großzügig kalkuliert, aber ich befürchte, das wird so nicht hinhauen und ich werde alles überarbeiten müssen.“ Julian Schmitt ahnt, dass im kommenden Jahr einiges zu bewältigen sein wird.

Waldbrandgefahr in Schorndorf nennt der Stadtförster „akut“

Ein weiterer Baum weist schwarze Flecken auf – Pilzbefall. „Das war schon vor der großen Hitze zu sehen. Ich beobachte das schon eine ganze Weile und vermute, dass das eine Auswirkung von der großen Hitze 2018 ist“, berichtet Schmitt. Er werde dieses „Krankheitsbild“ weiter im Blick haben, denn ein weiterer danebenstehender Baum sei auch schon infiziert. Mit großem Interesse blickt der Forstrevierleiter auf die Schlagzeilen der Bundesländer. In Sachsen, Brandenburg, Berlin-Grunewald sind es vor allem Nadelbaum-Monokulturen, Munition in der Erde und geologische Beschaffenheiten des Bodens sowie starke Windböen, die die Ausbreitung von Flächenbränden begünstigen.

Die Brandgefahr im Schorndorfer Wald nennt Julian Schmitt „akut“: Die Trockenheit wird „für unseren Wald immer gefährlicher“. Aber nicht nur das: Der Schorndorfer Stadtförster ärgert sich, nein, es macht ihn sogar wütend, wenn er sieht, wie mit dem Wald umgegangen wird, wie manche Stellen unbedacht verlassen werden.

Er hat mehrere Bilder auf dem Handy – Beweismaterial: „Schauen Sie sich das an: Ein Aschehaufen am Waldrand, der hier zurückgelassen wird – ein Funke und . . . – da wundert mich nichts mehr.“ Fahrlässig, wenn nicht gar mutwillig, wird leicht entzündliches im Wald zurückgelassen. Ein weiteres Bild sorgt für Kopfschütteln: ein aus Ästen zusammengenagelter Unterschlupf, in dem „Bushcrafter“ in der freien Natur (über-)leben. „Das sind Menschen, die es toll finden, im Wald zu schlafen und sich mit dem, was vorhanden ist, eine Behausung bauen.“ Schmitt zeigt auf das Handyfoto: „Hier wird natürlich auch Feuer gemacht. Eindeutig Stellen sind zu erkennen. Wenn derjenige den Platz verlässt, und nach einiger Zeit hierher zurückkommt – Sie sehen es auf dem Bild – die Äste sind ganz trocken, der Boden auch, wenn da jetzt einer zündelt, brennt die ganze Hütte.“

Auf welche Ideen manche kommen – Julian Schmitt kann sich nur noch wundern. Er erwähnt einen Brand auf der Gemarkung Berglen. Ein Jagdpächter hatte ein Lager entdeckt. „Es gab da sogar ein gebasteltes Ofenrohr. Da sind Funken nur so rausgeflogen.“ Ob die Feuerwehr drohende Brände im Blick hat?

Denn im Wald ergeben sich ganz besondere Herausforderungen für die Einsatzkräfte. Bei Waldbränden weiß man nicht sofort genau, wo sie sind, ob es eine befahrbare Forststraße gibt und ob Wasserentnahmestellen in der Nähe sind.

Gesamtkommandant Jürgen Bruckner habe diese Problematik schon im Blick gehabt „bevor sie nun überall in den Schlagzeilen war“, ist Schmitt dankbar. Denn Bruckner habe sich schon vor Monaten vom Forstrevier Informationen und Karten eingeholt, auf denen beispielsweise gekennzeichnet ist, welche befahrbaren Wege es gibt: Wenn beispielsweise ein Langholzlaster auf einem Weg fahren kann, dann kann da auch ein Feuerwehrauto fahren.