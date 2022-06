Hohe Waldbrandgefahr: Stadt Schorndorf sperrt Grillplätze

Durch Hitze und Trockenheit steigt auch in Baden-Württemberg aktuell die Waldbrandgefahr. Wie andere Städte reagiert nun auch Schorndorf darauf und sperrt ab diesem Freitag, 17. Juni, die öffentlichen Grillstellen. Ab Samstag gilt laut Index des Deutschen Wetterdiensts für fast ganz Baden-Württemberg die Waldbrandstufe 4. Das heißt auch für private Grundstücke beim Grillen und für jeden Aufenthalt in der Natur, insbesondere im Wald: Allerhöchste Vorsicht mit Feuer und entzündlichen Stoffen ist geboten - am besten sollte man ganz darauf verzichten.

Generelles Rauchverbot

Die Stadt Schorndorf weist in diesem Zusammenhang auch noch darauf hin, dass vom 1. März bis zum 31. Okotber in den Wäldern ein generelles Rauchverbot gilt und erinnert an weitere wichtige Regeln zum Brandschutz:

Brennende Zigaretten dürfen nicht aus dem Auto geworfen werden.

Grillen Sie nur an offiziellen, nicht gesperrten Grillplätzen. Das Feuer muss an den erlaubten Plätzen immer beaufsichtigt und beim Verlassen vollständig gelöscht werden. Bei höchster Gefahrenstufe (Waldbrandstufe 5) sind offene Feuer generell verboten, auch an den vorgesehenen Plätzen.

Grillen auf mitgebrachten Grillgeräten ist nicht gestattet.

Offenes Feuer außerhalb des Waldes muss mindestens 100 Meter vom Waldrand entfernt sein.

Beachten Sie Sperrungen.

Meiden Sie die besonders gefährdeten Graswege und Grasparkplätze. Sie sind bis in tiefe Schichten ausgetrocknet. Schon ein heiß gelaufener Auto-Katalysator könnte dort einen Waldbrand entzünden.

Falls es doch zum Waldbrand kommt, muss dieser sofort und mit genauer Ortsangabe unter dem europaweiten Notruf 112 gemeldet werden.

Bis "sich die Lage wieder entspannt"

Wie lange das Verbot für die öffentlichen Grillplätze gilt, ist offen. „Wenn sich die Lage wieder entspannt, dann heben wir es auf“, sagt Jörg Rieg, der zuständige Fachbereichsleiter bei der Stadt. Laut ihm werden im Laufe des Freitags entsprechende Schilder an den Grillplätzen aufgestellt.

Auch die Stadt Stuttgart sperrt ihre Grillstellen ab diesem Freitag.

An diesem Wochenende werden extrem hohe Temperaturen erwartet. Am Sonntag sollen es im Remstal bis zu 36 Grad werden.