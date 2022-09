Holzernte: Landesstraße zwischen Schorndorf und Oberberken immer wieder gesperrt

Wegen der Holzernte im Stadtwald muss die Landesstraße (L1147) zwischen Schorndorf und Oberberken noch bis Freitag, 9. September, immer wieder kurzzeitig für den Verkehr gesperrt werden. Die Vollsperrungen dauern nach Auskunft der Stadtverwaltung jeweils zwei bis fünf Minuten und werden während der Baumfällungen mit einer Ampelanlage geregelt.

Geerntet wird bis zum Ende der Woche auf einer Gesamtfläche von 11,5 Hektar. Davon sind vier Hektar Fichtenholz für Dachstühle und Bretterbohlen vorgesehen, der Rest ist Buchenstamm- und -brennholz.

Stadt: Holz-Vorbestellungen von 950 Festmetern

Für den Submissionsplatz bei Eselshalden ist bei dieser Ernte nichts dabei. Tatsächlich, erklärt Julian Schmitt, Leiter des Forstreviers, machen hochwertige Hölzer aber sowieso auch nur ein Prozent des gesamten Holzeinschlages im Stadtwald aus.

Bis dato liegen bei der Stadt Schorndorf schon Holz-Vorbestellungen von 950 Festmetern vor. Ob alle Wünsche bis zum Frühjahr erfüllt werden können, kann Stadtförster Schmitt allerdings nicht versprechen – „wird verkaufen pro Jahr rund 1200 Festmeter“. Viel Holz gibt es also nicht mehr.

Die trockenen Böden sind für die Holzernte übrigens günstig: Dadurch halten sich die Schäden am Boden in Grenzen, erklärt Schmitt und kündigt darum noch weitere Holzernten für dieses Jahr an.