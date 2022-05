IBA 2027: Stadt Schorndorf plant „Quartier der Generationen“

Die Stadt Schorndorf beschäftigt sich schon seit einiger Zeit mit der Neu- und Umgestaltung verschiedener Teile der Stadt. Nun soll das ehemalige Bauhofareal nördlich des Bahnhofs zum „Quartier der Generationen“ umgestaltet werden. Dafür schreibt die Stadt gemeinsam mit der „Internationalen Bauausstellung 2027 Stadt Region Stuttgart“ (IBA’ 27) einen städtebaulichen Wettbewerb aus. Vorschläge von Schorndorfer Bürgern sollen dabei mit in das Projekt einfließen.

„Ziel ist ein grünes, klimaresilientes und nachhaltiges Quartier, das alles bietet, was man zum Leben braucht“, sagt Erster Bürgermeister Thorsten Englert bei der digitalen Auftaktveranstaltung. Das 1,5 Hektar große Areal zwischen Bahnhof und Rems solle in Zukunft Leben, Arbeit und Pflege der dort lebenden Menschen vereinen. Wohnungen, Bildungseinrichtungen, Kulturstätten und Nahversorgung - all das soll im „Quartier der Generationen“ bei möglichst kurzen Wegen Platz finden. Dafür hat die Stadt vergangene Woche eine Aufgabenstellung formuliert. Nun können sich Planungsbüros aus der ganzen Welt für das ausgeschriebene Projekt bewerben. Wenn die ersten Konzepte eingereicht werden, wählt ein Preisgericht aus „fach- und ortskundigen“ Leuten die fünf besten Entwürfe aus.

Dabei sollen sich die Schorndorfer Bürger konkret in die Planung mit einbringen können. Zum einen können sie auf der neu eingerichteten Website quartier-der-generationen-schorndorf.de an einer Online-Diskussion zum Thema teilnehmen und der Stadt ihre Wünsche und Anregungen mitteilen. Erforderlich ist lediglich eine einmalige Registrierung auf der Seite.

Auch bei der öffentlichen Zwischenpräsentation der fünf vorausgewählten Projekte werden die Schorndorferinnen und Schorndorfer Anregungen mit einbringen können, die im weiteren Planungsprozess berücksichtigt werden. Ebenso sollen zwei Bürgervertreter ausgelost werden, die ebenfalls dem Preisgericht angehören werden. Wer daran Interesse hat, kann sich per E-Mail an moderation-schorndorf@isr-planung.de wenden. Aus allen Anmeldungen lost die IBA’ 27 dann zwei Vertreter aus.

Die Stadt und die IBA’ 27 werden dabei nicht müde zu betonen, dass das neue Quartier möglichst umweltfreundlich und ressourcenschonend daherkommen soll. Auch möglichst flexibel soll die Siedlung werden. Wie der ehemalige Chefplaner der Stadt, Manfred Baier, erklärt, sollen die Gebäude bei geändertem Bedarf erweitert oder umgenutzt werden können. Die Stadt selbst wolle dabei aber kein Investment tätigen, erklärt Thorsten Englert. Als Eigentümer des Grundstücks wird die Verwaltung das Vorhaben lediglich planen und den Bauplatz dann an Bauträger veräußern. Konkrete Diskussionen oder gar Ergebnisse werden aber vorerst noch auf sich warten lassen. Denn bis die ersten Entwürfe und Ideen zum neuen Quartier bei der Stadt eingehen, könnte es noch etwas dauern. Bis dahin können sich alle Interessierten an der Online-Bürgerdiskussion beteiligen.