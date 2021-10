Im gesamten Stadtgebiet kommt es immer wieder zu verbotenen Müllablagerungen. Gerade an den Containerstandorten, aber auch in Waldgebieten, werden immer wieder illegal Abfälle entsorgt. „Wilder Müll hat während Corona generell zugenommen“, erklärt Leonie Holl aus dem Fachbereich Sicherheit und Ordnung. Das sei eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld geahndet wird. Jedoch sei es gar nicht so einfach, die Müllsünder ausfindig zu machen. „Im Prinzip muss man die Leute auf frischer Tat