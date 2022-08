Immer mehr Wildtiere in der Stadt: Schorndorf bekommt einen Stadtjäger

Die Stadt Schorndorf setzt nach eigener Meldung als eine der ersten Kommunen im Rems-Murr-Kreis Stadtjäger ein. Ab Oktober haben die Bürgerinnen und Bürger mit den Stadtjägern einen Ansprechpartner für alle Themen rund um Wildtiere im städtischen Gebiet, der ihnen unbürokratisch Hilfe leisten kann. Ein Stadtjäger kann zum Beispiel Fallen stellen, um Waschbären oder ähnliches zu fangen. Die betroffenen Personen müssen den Stadtjäger allerdings selber beauftragen und für die entstandenen Kosten aufkommen.

Durch ihre umfangreiche Zusatzausbildung zum normalen Jagdschein, haben Stadtjäger die Möglichkeit im befriedetem Bezirk Mensch-Wildtierkonflikte zu lösen und präventiv tätig zu sein, erklärt die Stadtverwaltung. Voraussetzung dafür seien neben dem Zusatzlehrgang mit Prüfung, dass eine Kommune den Stadtjäger mit einem Bescheid für Ihr Gebiet einsetzt.

Was macht ein Stadtjäger?

Forstrevierleiter Julian Schmitt erklärt, welche Aufgaben die Stadtjägerinnen und Stadtjäger haben: Sie sollen die Bürgerschaft in Fragen des Wildtiermanagements und der Wildtiere in Siedlungsbereichen sowie in Geltungsbereichen von Bebauungsplänen beraten und unterstützen. Dabei arbeiten sie mit den Wildtierbeauftragten zusammen.

Die Jagd dürfe nur ausgeübt werden, sofern präventive Maßnahmen keinen Erfolg versprechen oder soweit dies aus Gründen der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder zur Abwehr von Gefahren durch Tierseuchen erforderlich sei. Somit finde eine reguläre Bejagung von Wildtieren, wie sie im Wald und Offenland praktiziert werde (also außerhalb des befriedeten Bezirks) durch Stadtjägerinnen und Stadtjäger nicht statt. Vielmehr diene die Jagd im befriedeten Bezirk durch Stadtjägerinnen und Stadtjäger, wie gesetzlich festgelegt, ausschließlich dem Lösen von Wildtier-Mensch-Konflikten, zur Gefahrenabwehr und Tierseuchenabwehr. Ausgebildet werden die Stadtjäger beim Jagd-Natur-Wildtierschützenverband Baden-Württemberg.

Im Juli 2022 hatte das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz alle Voraussetzungen geschaffen, um in Baden-Württemberg Stadtjäger ausbilden und einsetzen zu können. Hintergrund ist, so die Pressemitteilung der Stadt, dass immer mehr Wildtiere in die Städte drängen und teils enorme Schäden anrichten.

Auch in Schorndorf immer mehr Wildtiere

Dass sich immer mehr Wildtiere in der Stadt ansiedeln, ist laut Forstrevierleiter Julian Schmitt auch in Schorndorf zu beobachten. Besonders deutlich zeige sich eine Populationszunahme (nicht nur im Siedlungsbereich) am Beispiel des Waschbären, der seit 2016 auf der Unionsliste der invasiven gebietsfremden Arten der EU-Verordnung geführt werde. Die Anzahl der erlegten Waschbären im Kreis habe sich von 485 Waschbären im Jagdjahr 2018/2019 auf 1103 im Jagdjahr 2020/21 erhöht. Mehrmals wöchtenlich gebe es bei der Stadt so auch Anrufe besorgter Bürgerinnen und Bürger über Wildtiere in Gärten, Häusern, an Straßen oder Wegen.

„Die Wildtierarten Fuchs, Marder und Waschbär werden am häufigsten gemeldet“, sagt Julian Schmitt. „Meist werden am Staupe-Virus erkrankte und schwache Tiere gesichtet.“ Die Konflikte, die zwischen Mensch und Wildtieren entstehen können unterscheiden sich laut Schmitt je nach Art des Tieres und hängen davon ab, wie und wo der Kontakt zustande komme. „Die Bürgerinnen und Bürger haben unterschiedliche, teils gegensätzliche Einstellungen zu Wildtieren“, so Schmitt. „Die einen füttern Wildtiere, um sie beobachten zu können, andere fürchten Wildtiere als Überträger von Krankheiten.“ Neben der Gesundheit seien Menschen zudem oft Themen wie Besitztum und Sicherheit wichtig.

„Menschliche Siedlungen sind für Wildtiere attraktiv, denn sie bieten ein ganzjährig vielfältiges Nahrungsangebot und unterschiedliche landschaftliche Strukturen“, erklärt Julian Schmitt. Es gebe aber trotzdem Maßnahmen, die Bürgerinnen und Bürger ergreifen könnten, um die Ansiedlung der wilden Tiere an unerwünschten Orten zu vermeiden.

Tiere nicht füttern oder in die Enge treiben

Wichtig sei es zum Beispiel, die Tiere nicht zu füttern und auch das Futter für Haustiere nicht leicht zugänglich aufzubewahren. Er rät von Essensresten auf dem Kompost ab. Lieber sollte der Kompost abgedeckt und Müllbehälter verschlossen werden. Auch Unterschlupfmöglichkeiten sollten so gesichert werden, dass ein Eindringen der Wildtiere vermieden wird: Einstiege zum Dachboden verschließen, ans Haus angrenzende Bäume und Sträucher zurückschneiden, Manschetten an Regenrohren anbringen, Schornsteine vergittern.

Kommt es doch zu einer Begegnung mit einem Wildtier, sei es wichtig, Abstand zu halten und sich ruhig zu verhalten, um das Tier nicht unnötig in Stress zu versetzen. Die Tiere sollten weder angefasst, noch eingefangen oder anderweitig in die Enge getrieben werden.