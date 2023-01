Immobilien-Markt rund um Schorndorf: Jetzt kaufen oder besser abwarten?

Jahrelang kannte der bundesweite Immobilienmarkt, und damit auch jener in Schorndorf, nur eine Richtung: höher die Preise, schneller die Verkaufszeiten, geringer die Quadratmeter, die es fürs Geld gab. Die Immobilien-Suchmaschinen im Internet spuckten gerade mal eine Handvoll neuer Objekte aus, dazu die Ladenhüter, die seit Monaten kaum einer haben mochte.

Seit dem Frühjahr haben sich die Rahmenbedingungen geändert: die Unkalkulierbarkeit der Energiekrise, die insgesamt steigenden Preise - und mittendrin durch Coronakrisen gebeutelte Familien. Es gibt mehr Auswahl auf dem Markt, die Preise, vor allem Gebrauchtimmobilien betreffend sinken, wenn auch dezent.

Inzwischen kaufen die Kunden nicht mehr reflexartig

Markus Schubert, Makler vor Ort und Mitglied des Gutachterausschusses für die Volksbank Stuttgart, kann diesen Trend bestätigen. Speziell in Gebieten wie der Schorndorfer Röhrachsiedlung seien die Preise in den vergangenen Jahren auf weit über ihren Wert gestiegen.

Nun, da die Nachfrage sinke, pendelten sich besonders in solchen Gebieten die Preise wieder ein. Sämtliche Objekte, ganz gleich in welcher Lage, seien länger auf dem Markt, die Kunden betrachteten infrage kommende Immobilien erheblich kritischer.

Und auch Vincenzo Giuliano, Vorstandsmitglied der Sparkasse Waiblingen, erkennt einen Trend: Gebrauchtimmobilien, die nicht den heutigen energetischen Standards entsprechen, werden aktuell spürbar günstiger. „Was braucht die Immobile an Energie?“ Diese Frage habe noch vor zwei Jahren kaum einer gestellt.

Preise seien kaum hinterfragt worden, Häuser oder Wohnungen seien teils von dem einen auf den anderen Tag verkauft worden. „Manchmal hatten wir das Exposé noch nicht einmal fertig und es gab schon einige Kunden, die das entsprechende Objekt kaufen wollten“, berichtet Giuliano.

Neubaupreise bleiben relativ stabil

Diese Zeiten seien vorläufig vorbei: Der Verkaufsprozess brauche eine gewisse Zeit, könne sich auch über Monate ziehen. Kunden würden sich ein Objekt durchaus auch ein zweites Mal oder eine alternative Immobilie ansehen. „Die Käufer sind in einer anderen Position. Das Angebot ist zunehmend breiter.“

Die Verkäufer müssten sich je nach energetischem Zustand der Immobilie überlegen: Behalte ich das Objekt oder gehe ich vom Preis runter? „Die Party ist vorbei, aus unserer Perspektive sind wir jetzt in einer normalen Phase angekommen.“

Indes - die Preise bei Neubauverkäufen seien stabil. Schließlich wisse man, bezogen auf den Energiestandard, genau, was man sich kaufe. Gleichzeitig liegen die Zinsen auf einem vergleichbar hohen Niveau. Und im Sturzflug befinden sich auch Gebrauchtimmobilien nicht wirklich. Ans Platzen einer Blase gar brauche man also gar nicht erst zu denken, da sind sich Volksbank- und Sparkassen-Kollege einig.

Immer weniger Familien können sich die Immobilien auf dem Markt leisten

Eine neue Studie, die das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) jetzt veröffentlicht hat, zeigt, dass sich auch Menschen mit gutem Einkommen im Vergleich zu Anfang 2022 erheblich weniger Immobilien leisten können. Es heißt: „Teure Energie, hohe Baukosten und Zinswende [...] Wer Ende 2022 als Paar [...] rund 3730 Euro netto hatte und ein Einfamilienhaus kaufen wollte, konnte sich lediglich 28 Prozent der angebotenen Objekte leisten. Anfang des Jahres waren es noch 40 Prozent.“

Markus Schubert macht das anschaulich: Während Kunden noch im Frühjahr vergangenen Jahres in einem Kreditrahmen von rund einem Prozent Schulden aufnehmen konnten, um das gewünschte Haus zu finanzieren, lägen die Zinsen heute bei rund vier Prozent.

Neue Grenzen für Käufer

Die Folge: „Wir haben Familien vielleicht im Winter 2021 nach Betrachtung ihres Einkommens einen finanziellen Rahmen gesagt, innerhalb dessen sie nach einer Immobilie suchen konnten“, erklärt er. Wenn solche Paare dann im darauffolgenden Frühjahr ein entsprechendes Objekt gefunden hatten, war es teils nicht mehr darstellbar.

Vincenzo Giuliano von der Sparkasse dazu: Nur noch wenige Familien hätten das Einkommen und das notwendige Startkapital, um sich Wohneigentum zu kaufen. „Das ist für die, die drunter liegen, keine schöne Botschaft.“

Auch Investoren verhalten sich zögerlicher

Die Experten des Instituts der deutschen Wirtschaft stellten dementsprechend fest: „Obwohl deutlich weniger Menschen tatsächlich kaufen und es mehr Inserate gibt, bleiben die Preise weitestgehend stabil.“ Das habe auch für Mieter einen ungünstigen Nebeneffekt: Weil viel weniger von ihnen in eine eigene Immobilie umzögen, wachse der Druck auf dem Mietwohnungsmarkt. In der Folge seien die Mieten 2022 deutlich stärker gestiegen als in den Vorjahren.

Schubert hierzu: Auch Investoren, die üblicherweise Mietwohnungen als Renditeobjekte kauften, verhielten sich derzeit zurückhaltender: Je höher die Zinsen zur Finanzierung einer Geldanlage ausfielen, desto kleiner würde schließlich die Rendite, die bei einer Vermietung abfalle. Und so stellt auch Vincenzo Giuliano fest, dass es momentan erheblich sicherere und rentablere Anlageoptionen auf dem Markt gebe als Mietimmobilien.

Das Speckgürtel-Argument

Weshalb die Preise gerade in der Region Stuttgart weiterhin derart hoch liegen? Giuliano hat dafür mehrere Gründe auf Lager. Zum einen das Speckgürtel-Argument: Wem die Immobilien in Stuttgart zu teuer sind (und das sind sie vielen), der guckt sich im Umland um. „Wir sind weiterhin eine Zuzugsregion“, die Bevölkerungsdichte rund um Stuttgart nehme eher zu, der Druck auf Wohnraum ebenfalls.

Hinzu komme, dass die Menschen bei aller Unsicherheit um Energie- und Sanierungspreise eine enorme Sicherheit den Arbeitsplatz betreffend fühlen würden. Immerhin – der Fachkräftemangel schlägt überall zu, teils suchen Firmen händeringend nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Aussicht auf höhere Tarifabschlüsse dürfe zu einem Sicherheitsgefühl und zu selbstbewussteren Immobilieninteressierten führen.

Wunsch nach Eigenheim: Wenig rational, aber nicht zu unterdrücken

Hinzu komme, was den privaten Immobilienmarkt immer antreibe: eine tiefe Sehnsucht nach eigenem Wohnraum. Die Baufinanzierungsberater der Kreissparkasse Waiblingen würden in der täglichen Beratungspraxis sehen, dass diese einfach nicht kleiner wird. Diejenigen, für die es machbar sei, ihren Traum zu verwirklichen, müssten zum Teil zwar Abstriche machen.

Beispielsweise könne der Garten eben nicht direkt beim Einzug picobello sein oder man warte mit dem Bau des Carports bis zu einem späteren Zeitpunkt. „Insgesamt bedarf es individueller Konzepte und einer intensiven Beratung, um den Menschen den Sprung in die eigenen vier Wände zu ermöglichen.“ Aber springen, das wollten immer noch die meisten, denen es irgendwie möglich ist.