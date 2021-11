„Wie ist die Lage? Alles verimpft?“ - „Alles verimpft!“ Es ist Samstagnachmittag knapp vor 14 Uhr. Seit 10 Uhr morgens haben Dr. Ralf Brügel und sein Team in ihrer Schorndorfer Kinderarztpraxis genau 200 Dosen Biontech geimpft. Man kann nicht sagen, dass es bei der zusätzlichen, aktuell doch anziehenden Impfbereitschaft, am Engagement der Hausärzte fehlt. Dies umso mehr nach dem voreiligen Beschluss der Landesregierung, schon im September die Kreisimpfzentren zu schließen. „Wir arbeiten am