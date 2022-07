Intimus: SchoWo-Aufregung um Kuttenträger und Rockerbräute in Netzstrümpfen

Wer aktuell einen Nebenjob sucht, kann auf der SchoWo bestimmt noch als Servicekraft an einem der Essens- und Getränkestände anheuern. Dort ist angesichts der allgemeinen Personalknappheit der Bedarf riesengroß. Einen Nebenverdienst gibt es in diesem Jahr aber auch für Pfandsammler. Noch nie, das weiß Intimus aus sicherer Quelle, sind bei einer SchoWo so viele leere Gläser und Flaschen auf den Tischen stehen geblieben. Die Pfandmärkle liegen praktischerweise oft gleich unter den Tischen. Doch Obacht: So viele Glasscherben wie dieses Jahr gab es offenbar auch noch nie auf dem Boden. Dass an den Ständen kaum über den stolzen Bierpreis von 4,20 Euro diskutiert wird, auch das ist ein Phänomen der SchoWo 2022 – und für VG-Sprecher Jürgen Dobler nur so zu erklären, dass SchoWo-Besucher nach zwei Jahren Corona-Pause voller Glückshormone sind.

Feuerwehr-Querstand

Warum bei Betten-Veil ein Feuerwehrauto quer steht? Für alle Besucher, die noch wenig SchoWo-Erfahrung haben, hat Intimus die Erklärung: Diese Absperrung der Lkw-tauglichen Zugänge zum Festgelände wurde 2017 als Teil der Sicherheitskonzeption vom damaligen Ersten Bürgermeister Edgar Hemmerich angeordnet – zum Schutz vor einem möglichen Terroranschlag. Mittlerweile steht das Feuerwehrauto am Eingang von der Gottlieb-Daimler-Straße aber nur in den Abendstunden quer.

Trinken, trinken, trinken

Richtig viel Wasser trinken und sich möglichst im Schatten aufhalten. Das ist Intimus’ ultimativer Tipp für den SchoWo-Dienstag. Bei Temperaturen um die 35 Grad ist Vorsicht geboten. Vor allem für die Älteren. Schon jetzt haben sich Pflegeheime vorsorglich vom Seniorennachmittag abgemeldet. Die Bollen-Hitze auf dem Marktplatz wollen sie den hochbetagten Bewohner/-innen offensichtlich ersparen. Und auch die Vereinsgemeinschaft hat sich entschieden, nicht unnötig viele Senioren und Seniorinnen in die Innenstadt zu locken: Die Gutscheine für eine Rote Wurst und ein Getränk, die alle über 70-jährigen Schorndorfer für die SchoWo bekommen, gelten bereits seit Montagmittag und können am Dienstagvormittag schon ab 11 Uhr an den Ständen eingelöst werden. Fehlt nur noch das Schwimmbecken, das es vor Jahren mal zur SchoWo auf dem Archivplatz gab.

Vom Verfassungsschutz beobachtete Biker

Mit welchen zwielichtigen Typen und Damen sich Oberbürgermeister Bernd Hornikel bei der Biker-Parade auf dem Oberen Marktplatz umgeben hat, das sorgt auf der SchoWo für mächtig Gesprächsstoff. Ob leicht bekleidete Damen in Netzstrümpfen und XXL-Highheels am hellen Samstagnachmittag auf und vor der Marktplatzbühne herumstolzieren müssen – das ist, nun ja, Geschmacksache. Was manchen SchoWo-Beobachter aber wirklich irritiert, ist die Tatsache, dass sich die Biker mit ihren Lederkutten als Mitglieder des vom Verfassungsschutz beobachteten Motorradclubs Outlaws geoutet haben. Auf Wikipedia ist dazu nachzulesen: „Wie alle großen Outlaw Motorcycle Clubs ist auch der Outlaw MC in kriminelle Aktivitäten, insbesondere in den Drogen- und Waffenhandel, verstrickt. Nach offizieller Darstellung wird dies vom Club selbst abgestritten, insbesondere lehnt er, nach eigener Aussage, die Einflussnahme im Rotlichtmilieu ab.“

Von OB Hornikel, an Corona erkrankt, gibt es dazu aktuell keine Stellungnahme. Es werden, das ist aus den Reihen der SchoWo-Macher zu hören, aber angeblich alle Motorradclubs vom Verfassungsschutz beobachtet. Und auch VG-Sprecher Jürgen Dobler wiegelt ab: „Ich kenne die Jungs. Die wohnen in Schorndorf und sind nicht anders als die vom TV Weiler, nur dass sie sich anders kleiden.“