Cyberkriminalität ist eine stetig wachsende Bedrohung, die sich im Zuge der Pandemie sogar verstärkt hat. Hacker passen sich flexibel an technische Entwicklungen an und organisieren sich in globalen Netzwerken. Gerade Unternehmen sind ein beliebtes Ziel der organisierten Kriminalität, doch auch Angriffe auf Privatpersonen häufen sich. Um diesem Trend entgegenzuwirken, unterstützt die Quantum Cyber Lab AG Unternehmen und Privatkunden im Bereich IT-Sicherheit und digitaler Forensik. Vorstand