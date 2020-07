Im Ziegeleisee-Freibad läuft der Betrieb seit Mitte Juni wieder – und im Rahmen dessen, was in Corona-Zeiten möglich ist, und bei zunehmend beständigen Sommerwetter auch immer besser. Jetzt ziehen die Bäderbetriebe mit dem Oskar-Frech-Seebad (Hallenbad) inklusive des Sauna-Betriebs nach – natürlich ebenfalls unter strenger Beachtung der coronabedingten Einschränkungen und Auflagen. Was Auswirkungen vor allem auf die Besucherzahlen hat. Sind es im Ziegeleisee-Freibad maximal 900 Besucher, die