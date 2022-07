Künstlerin Alexandra Engelfried aus Schorndorf: Humor in Zeiten des Krieges?

Alexandra Engelfried sitzt im Garten, inmitten ihrer selbst gefertigten Keramiken – den Zaunhockern, Monsterchen, Stangenvögeln oder Stockvögeln –, und wirkt nachdenklich. Jedes ihrer Unikate hat eine Geschichte, manche der Figuren, die Alexandra Engelfried kreiert hat, haben sogar einen Namen und in Form eines „Keramikslams“ eine Charaktereigenschaft angeheftet bekommen, die unweigerlich zum Schmunzeln verleitet (wir berichteten).

Humor in Zeiten des Krieges?

Darf man in diesen Zeiten überschwänglich Humor verbreiten? Ausgelassen sein und lachen? – Diese Fragen hat sie sich, wie viele andere Menschen vermutlich auch, in den vergangenen Monaten oft gestellt. Lebensfroh, lustig, humorvoll, kreativ, zerstreut und auch ein bisschen verrückt – mit dem Motto: „Ich überwinde meine Unfähigkeit, immer wieder dasselbe zu tun, einfach dadurch, dass ich nicht immer wieder dasselbe tue“– so beschreibt sich Alexandra Engelfried selbst.

Als promovierte Kunsthistorikerin, die Kunstgeschichte und Russisch studiert und ihre Doktorarbeit über das Thema „Ein Porträt von Wladimir Putin in Kunst und Medien in Moskau“ (2005) verfasst hat, blickt sie emotional auf die Geschehnisse in der Ukraine und in Russland. „Als ich für meine Doktorarbeit Künstlern in Russland Fragen stellen wollte, hieß es 2005 schon: Alles ist erlaubt, nur keine Fragen zu Putin. Daran habe ich mich nicht gehalten, aber ich habe schon gemerkt, dass Kritik an Putin nicht sein darf“, erzählt Engelfried.

Der Krieg habe diese Erinnerung wieder in ihr aufgewühlt. Auch die Ukraine ist ihr nicht fremd, in Donezk und auf der Krim sei sie gewesen, habe Konferenzen besucht und dort auch ein Praktikum gemacht. Alles Geschehnisse, die der 45-Jährigen jetzt wieder in den Sinn kommen. „Schockiert bin ich am meisten darüber, wie die russische Propaganda wirkt und geglaubt wird – auch hierzulande von den russischen Mitbürgern.“

Und damit wieder zur Eingangsfrage: Darf man bei alldem noch lachen? „Ja“, sagt Engelfried, „gerade das braucht es jetzt.“ Und ja, gerade in diesen Zeiten sei es wichtig, den Humor nicht zu verlieren. Schmunzeln – das kann die Kunstliebhaberin selbst, wenn sie sich ihrer großen Leidenschaft widmet und die unterschiedlichsten Objekte herstellt. Ihr Leben sei so schräg verlaufen, so schräg seien auch ihre Keramiken.

Gebürtig in Ostfildern und im Ruhrgebiet aufgewachsen, ist sie der Liebe wegen nach Schorndorf gezogen. Um für ihre Kinder da sein und dem Alltag gerecht werden zu können, habe sich ihr „One-Woman-Unternehmen“ entwickelt: die „Alexitäten“. Im Keller ihres Hauses ist die Werkstatt eingerichtet. Auch ein Lager, in dem der ganze Ton aufbewahrt wird, existiert im Untergeschoss ebenso wie der Brennofen.

Schattierungen und Konturen fein herausarbeiten

Ob Zaunhocker oder Stangenvögel, ob Keramikschüsseln, die von Tierpersönlichkeiten bewohnt werden, Tassen, deren Henkel sich als eine Schlange entpuppen, oder kleine Monsterchen – eigentlich gibt es bei Alexandra Engelfried nichts, was es nicht gibt: „Ich erwecke den Ton - zunächst nur ein Klumpen Erde - zum Leben. Das Material hat von Beginn des Schaffensprozesses an ein Mitspracherecht.“

Neben den personalisierten Haustierschalen gibt es nun auch Zaunhocker, die individuell nach Fotos des Lieblingstieres gestaltet werden. „Das ist ein ganz anderes Arbeiten und nimmt mehr Zeit in Anspruch.“ Wenn jemand beispielsweise von seinem Hund eine Fotografie sendet, dann versuche sie, sich mit dem Charakter des Tieres auseinanderzusetzen, sagt Engelfried. Schließlich solle die Keramik so realitätsnah wie nur möglich sein.

„Es wird für mich auch oft sehr emotional, wenn das Tier, von dem ich eine Keramik gestalte, verstorben ist.“ Gespür sei erforderlich, und manchmal sei es eine große Herausforderung, was die Farben und die Glasur angehe. „Bei einem schwarzen Hundekopf kann ich nicht einfach nur die Farbe Schwarz nehmen, so erkennt man gar nichts.“ Die Schattierungen und Konturen müssten fein herausgearbeitet werden, wie bei einer Zeichnung.

Megaschwierig: Hund mit langen Haaren

„Unter Umständen kommt man da nicht gleich in den Flow rein“, sagt die Künstlerin lachend. Sehr oft fange sie bei diesen Foto-Vorlagen erst mal mit Knete an, um eine Vorstellung davon zu haben, wie es aussieht. „Manchmal ist das Modell dann schon so gut, dass ich gar nichts mehr verbessern kann.“

Gibt es eine besondere Schwierigkeit? „Hunde mit langen Haaren“, lautet die spontane Antwort. Beispielsweise ein Bobtail: „Das ist megaschwierig. Das ist ja ein Hund, der nur aus Haaren besteht. Aber ich stelle mich ja jeder Herausforderung.“ Am liebsten möchte Alexandra Engelfried fröhliche Gefühle bei ihren Käufern und Fans, die sie mittlerweile auf Instagram und Facebook hat, auslösen: „Meine Keramiken sind eigene Persönlichkeiten mit ihrem eigenen Text, die immer ein Lachen mit im Gepäck haben oder eine Erinnerung vermitteln.“