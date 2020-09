Dass die Stadtbau Mietwohnungen baut, ist ihr ureigenster Auftrag. Dieses Geschäft wird ihr auch dadurch erleichtert, dass sie a auch immer wieder als Bauträger agiert und Wohnungen verkauft. Dass sie aber auch für Neues offen ist, zeigen zwei Projekte in der Unteren Uferstraße und in der Künkelinstraße. In der Unteren Uferstraße 37 schon recht weit gediehen ist das Projekt „Wohnen auf Zeit“, mit insgesamt 16 möblierten und für Selbstversorger ausgestatteten und unterschiedlich großen