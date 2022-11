"Kaum WM-Stimmung": Kalaluna-Sportsbar in Schorndorf zeigt WM-Spiele trotzdem

Die „Kalaluna Sportsbar“ ist für ihre Fußballübertragungen berühmt. Vor allem bei Spielen des VfB Stuttgart steppt in der großen Kneipe im Hammerschlag der Bär. Doch auch bei Deutschlandspielen bei Weltmeisterschaften kommen zahlreiche Fußballfans in die Sportbar. Inhaber Matthias Kalafatis erklärt, warum in diesem Jahr noch gar keine WM-Stimmung aufgekommen ist und wieso er nichts von einem Boykott der WM in Katar hält.

Im Kalaluna werden auch in diesem Jahr fast alle WM-Spiele übertragen. Das liegt aber nicht daran, dass Inhaber Matthias Kalafatis nur ausgewählte Partien zeigen möchte. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben schlicht nicht alle Rechte erhalten: Fünf Gruppenspiele, zwei Achtelfinals, ein Viertelfinale und das Spiel um Platz drei (sofern Deutschland nicht beteiligt ist) zeigt „Magenta TV“ nämlich exklusiv. Der moderne Fußball lässt grüßen.

„Ob wir das zeigen oder nicht, juckt die Fifa doch nicht“

Dem Kalaluna-Inhaber fällt bei dieser Winter-WM aber auf, dass „null Stimmung“ aufkommt. „Wir haben nur noch wenige Tage bis zur WM und ich habe nicht einmal den Spielplan im Kopf. Das gibt es normal nicht“, sagt Matthias Kalafatis. Nach seiner Beobachtung findet man in den Supermärkten auch kaum WM-Fanartikel, die sonst so zahlreich verkauft werden. „Der Markt ist tot. Das finde ich aber gar nicht schlecht, damit die Fifa etwas zu spüren bekommt.“ Ob es dem Weltverband etwas ausmacht, daran glaubt er aber nicht wirklich.

Dass die WM in Katar falsch ist, ist auch Matthias Kalafatis bewusst. Trotzdem zeigt er die Spiele. „Wir sind das letzte Glied in der Kette. Ob wir das zeigen oder nicht, juckt die Fifa doch nicht.“ Die Gelder seien schon vor Jahren geflossen und das Thema damit durch. Fußball-Interessierte würden die Spiele seiner Ansicht nach ohnehin schauen.

Um die Weltmeisterschaft im Golfstaat zu verhindern, hätten sich vier bis fünf große, europäische Fußballverbände gegen Katar aussprechen müssen, meint Matthias Kalafatis. „Ohne Deutschland, England, Spanien und Frankreich hätten sie keine WM gespielt. Da wäre Katar eingeknickt.“

Zusätzlich sei eine WM für das Kalaluna ein Wirtschaftsfaktor. Nach zwei schweren Corona-Jahren und bei stetig steigenden Energie- und Personalkosten kann sich der Kalaluna-Chef schlicht nicht erlauben, die WM-Spiele nicht zu zeigen. „Eine Sportbar ist dazu verpflichtet“, sagt er. Trotzdem wäre dem Wirt eine WM im Sommer deutlich lieber gewesen. Denn im Winter ist im Kalaluna eigentlich Hauptsaison. Viele Weihnachts- und Firmenfeiern muss Matthias Kalafatis wegen der Fußballspiele absagen. „Für uns ist das sogar eher geschäftsschädigend.“ Eine WM im Juli hingegen habe das Sommerloch immer perfekt überbrückt.

Seit 2006 sind Weltmeisterschaften Events für die gesamte Gesellschaft

Dass viele Fans die Spiele trotzdem sehen wollen, bestätigen auch Mathias Kalafatis’ Stammgäste. Viele, die sich sonst oft die VfB-Spiele anschauen, haben ihm bereits mitgeteilt, zumindest die Spiele der DFB-Mannschaft im Kalaluna anzuschauen. Denn Fußball sei seit der Heim-WM 2006 zu einem Gemeinschaftsevent geworden. „Seitdem kommen auch viele Mädels und Frauen zu Deutschland-Spielen. Davor waren auch Weltmeisterschaften eine Männerdomäne.“

Wie viele begeisterte Fans tatsächlich kommen werden, hängt laut Matthias Kalafatis vor allem von den sportlichen Umständen ab. Sollte Hansi Flicks Nationalelf die ersten beiden Spiele gewinnen und in die K.-o.-Runde einziehen, sei die Chance hoch, dass trotz Katar eine gewisse Euphorie entfacht wird. „Sollten sie aber gleich zu Beginn verlieren, sprechen alle nur noch über Weihnachten“, mutmaßt der Gastronom.