Kidstreff im Hammerschlag Schorndorf: Hoffnungs- und Ermutigungsort für Kinder

Kinder, die morgens ohne Frühstück und ohne Vesperbox zur Schule gehen und zu Hause nicht genug Unterstützung bekommen können, Kinder mit Fluchterfahrung oder in anderen herausfordernden Lebenslagen. Sie alle sollen sich im Kidstreff im Hammerschlag nicht nur aufgehoben fühlen. Vor zehn Jahren aus Kontakten aus einer Jungschargruppe heraus entstanden, soll der Treff für sie ein Hoffnungs- und Ermutigungsort sein. Damaris Thomas, die eigentlich aus der Werbebranche kommt, hat den Kidstreff gegründet. Weil sie sich selbst privilegiert fühlt und ohne Not aufgewachsen ist, hilft die Fachreferentin für Familie und Erziehung benachteiligten Kindern. Seit November 2021 teilt sie sich mit Sozialpädagogin Mirjam Adler die Projektleitung, ist Geschäftsführerin des Fördervereins, kümmert sich um die Finanzierung des Angebots – und mit drei Teilzeit-Mitarbeiter/-innen um insgesamt 20 Mädchen und Jungen zwischen sechs und zwölf Jahren.

Um die Finanzierung muss das Kidstreff-Team sich selbst kümmern

Und obwohl der Kidstreff mit Schulsozialarbeitern, Lehrern, Rektoren, der Familienhilfe, mit der Paulinenpflege und der evangelischen Gesellschaft kooperiert und als freier Träger der Jugendhilfe anerkannt ist, von staatlicher oder städtischer Seite gibt es für die Privatinitiative keine finanzielle Unterstützung. Stattdessen müssen Damaris Thomas und Mirjam Adler Firmen, Stiftungen, Privatpersonen und Fördermitglieder um Spenden bitten. Vom Rotary Club und Lions Club werden sie unterstützt. Einnahmen kommen auch aus dem Verkauf von Handmade-Produkten im Goldwert-Markt im Kidstreff-Büro. Von den Familien, die nicht selten von Armut betroffen sind, können sie nur einen kleinen Kostenbeitrag verlangen. Um die Miete und Energiekosten bezahlen zu können, das Mitarbeiter-Team und das Mittagessen, das Ehrenamtliche für die Kinder kochen, muss im Jahr aber ein sechsstelliger Euro-Betrag zusammenkommen.

Für die Kinder gibt es im Kidstreff in zwei festen Gruppen dreimal die Woche nachmittags ein Angebot sowie dienstags Einzelförderung für alle, die mehr Aufmerksamkeit brauchen. „Wir arbeiten wie in einer Tagesgruppe“, sagt Damaris Thomas. Nach einem gemeinsamen Mittagessen gibt es im Gruppenraum – an ausrangierten Tischen aus der Rainbrunnenschule – genug Platz zum Lernen und für die Hausaufgaben. In der Pause können die Mädchen und Jungen im Tobe- oder Baubereich frei spielen, es gibt eine Schmink- und eine Chillecke – und im Anschluss angeleitete Bastel-, Spiel- und Sportangebote. Im Kidstreff gab es sogar schon einen Rap-Workshop. Immer wieder geht’s nach draußen, auf Spielplätze, ins Museum oder auch mal zur Feuerwehr. Und was dem Team besonders wichtig ist: das Sozialkompetenztraining und das Lernen fürs Leben.

Obwohl der Kidstreff aus der freikirchlichen Christengemeinde heraus entstanden ist und seit 2013 auch in Räumen des Gemeindezentrums im Hammerschlag zu Hause ist, um Missionierung, versichern Damaris Thomas und Mirjam Adler, geht es ihnen nicht. Sie handeln aus ihrem christlichen Glauben heraus, legen Wert auf christliche Grundwerte, doch aufgezwungen wird den Kindern nichts. „Hier ist jeder willkommen“, sagt Damaris Thomas – egal, welche Nationalität oder welchen Glauben die Kinder haben. Sie wollen ganzheitlich auf die Kinder eingehen und ihnen die Chance auf ein gelingendes Leben geben. Für Mirjam Adler ist es ein großer Ansporn zu sehen, welche Fortschritte die Kinder machen und dass der Kidstreff für sie ein wertvoller Ort ist.

Mehr Konfliktpotenzial und Gewaltbereitschaft

Seit der Gründung vor zehn Jahren hat sich die Arbeit mit den Kindern eigentlich gar nicht so sehr verändert – „wir sind nur professioneller geworden“, sagt Damaris Thomas und sieht bei den Kindern zum Teil aber ein größeres Konfliktpotenzial und mehr Gewaltbereitschaft: „Das soziale Miteinander hat durch Corona sehr gelitten.“ Sie ist froh, dass sie im Lockdown zumindest eine Notgruppe anbieten konnten. 2017 wurde der Verein „Kidstreff Wendepunkt“ gegründet, seit vergangenem Jahr hat das gemeinnützige, christliche Bildungs- und Sozialwerk „Aktion Hoffnungsland“ Stuttgart die Trägerschaft übernommen. Und der Bedarf für das Angebot ist – auch für Jugendliche – groß: Für den Kidstreff im Hammerschlag gibt es eine Warteliste.

Info

Der Kidstreff im Hammerschlag 2/1 ist auf Spenden angewiesen. Der Förderverein hat bei der Volksbank Stuttgart ein Konto: IBAN DE88 6009 0100 0509 1870 05. Spenden sind auch über Paypal an info@kidstreff-wendepunkt möglich oder über Betterplace: www.betterplace.org/de/projects/48259-1-kind-i-1-tag-i-10-euro. Weitere Informationen zum Kidstreff gibt es unter 0 71 81/92 35 84, unter info@kidstreff-schorndorf.de oder unter www.kidstreff-schorndorf.de.