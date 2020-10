Schon wieder waren etliche Schorndorfer Eltern am Mittwoch ins Home-Office oder zu unfreiwilligen Urlaubstagen verdonnert. Für manche eine kurze Zeitreise zurück in den tiefsten Corona-Lockdown. Acht Kindertageseinrichtungen waren geschlossen. Dies allerdings nicht wegen neuer Pandemie-Ausbrüche, sondern weil die beschäftigten Erzieherinnen und Erzieher am Warnstreik teilnahmen, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte. Teilweise recht kurzfristig waren die Informationen über den