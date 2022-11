Kinderpornografie besessen: 37-Jähriger vom Amtsgericht Schorndorf verurteilt

Weil ihm der Besitz kinderpornografischer Bilder und Videos vorgeworfen wurde, musste sich ein 37-jähriger Rudersberger vor dem Amtsgericht Schorndorf verantworten. Er bestritt zwar, die Inhalte absichtlich auf einem Google-Drive-Cloud-Server gespeichert zu haben, wurde aber dennoch verurteilt. Dabei hatte er Glück, dass seine vor einigen Jahren verhängte Bewährungsstrafe wegen Untreue schon abgelaufen war.

Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann vor, am 22. und 24. September in seiner Wohnung Kinderpornografie heruntergeladen zu haben. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen: Es handelte sich um mehrere, klar pornografische Bilder und Videos von Mädchen im jungen Kindesalter.

Dass es sich um Kinder gehandelt habe, sei also klar erkennbar gewesen. Das habe der Angeklagte billigend in Kauf genommen. Die Verteidigerin gab im Namen des Angeklagten eine Erklärung ab. Der 37-Jährige habe keinerlei Interesse an Kinderpornografie. Google Drive habe er zur Datensicherung benutzt. Dort habe er eingestellt, dass alle Dateien, die er herunterlädt, automatisch synchronisiert werden. Weil er Angst vor einem Datenabgriff hat, hat er das Internet über einen Tor-Browser benutzt. Das ist eine Software, die es ermöglicht, anonym im Internet zu surfen, ohne dass dabei Daten gespeichert werden. Wer sich auskennt, weiß: Über den Tor-Browser gelangt man ins sogenannte Darknet.

Unklarheit ob der Menge an Bildern

Dort hat er, so die Verteidigerin, nach legalen pornografischen Inhalten gesucht. Er sei auf eine Seite ohne Vorschaubilder gelangt und habe über einen Link automatisch die Bilder und Videos heruntergeladen. Diese habe er nach einem großen Schreck sofort gelöscht, jedoch vergessen, dass Google Drive diese automatisch auf seine Cloud zieht. Er habe auf der Seite selbst vorher nicht erkennen können, dass es sich um kinderpornografische Inhalte gehandelt hat. Da Google sofort seinen Google-Drive-Account gesperrt hat, habe er auf diesen nicht mehr zugreifen können, um die Bilder zu löschen.

Richterin Petra Freier merkte an, dass der Besitz von Kinderpornografie grundsätzlich illegal ist. „Aber der Besitzwille war nicht vorhanden“, entgegnete die Verteidigerin.

Die Richterin bohrte nach, denn der Angeklagte habe sich bei der Hausdurchsuchung gegenüber der Polizei nicht kooperativ gezeigt. „Weil er zu dieser Zeit noch auf Bewährung war, hatte er große Angst und ist deshalb nicht zur Polizei“, so die Verteidigerin.

Richterin Petra Freier befragte einen Kriminalhauptkommissar aus Waiblingen, der zu dem Fall ermittelt hatte, lange zu technischen Details. Ebenfalls war lange Zeit nicht ganz klar, um wie viele Bilder und Videos es sich tatsächlich gehandelt hat. Nach langer Diskussion dank widersprüchlicher Angaben in der Akte der Polizei stand fest: An einem Tag hat der Angeklagte 20 Bilder und drei Videos heruntergeladen. Zwei Tage später dann ein weiteres Bild. Ebenfalls wurde festgestellt, dass er über den Nachrichtendienst „Kik“ Profile von unter 14-jährigen Mädchen angeschaut hat.

Die Richterin zog sich dann eine ganze Weile zur Urteilsfindung zurück, telefonierte dabei sogar mit dem Sachbearbeiter der Kriminalpolizei. Die Verteidigerin verlas daraufhin eine Erklärung ihres Mandanten: Er räumte ein, die Bilder und Videos unwissentlich heruntergeladen zu haben. Petra Freier fällte schließlich ihr Urteil: Der Rudersberger wurde zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu 30 Euro verurteilt. „Wenn ich im Darknet unterwegs bin, nehme ich billigend in Kauf, strafrechtlich relevante Inhalte herunterzuladen“, so die Begründung. Dass er seine Fehler einräumt, spreche in diesem Fall für den Angeklagten.