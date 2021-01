Eigentlich sollte in diesem Jahr der Baubeginn sein. Doch dann kam Corona und hat auch Kino-Mogul Heinz Lochmann mit einem der größten Bauprojekte in Schorndorf ausgebremst: Aufgrund der Pandemie hat der 60-Jährige die Abgabe des Baugesuchs für die Markthalle am Güterbahnhof um ein halbes Jahr verschoben. Nach dem Architektenwettbewerb im vergangenen Jahr waren weitergehende Gespräche mit den beiden Architekten der Siegerentwürfe geplant, von denen aber erst eins stattgefunden hat. „Corona