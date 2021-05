Als die Feuerwehr am Sonntag kurz nach 17.30 Uhr mit zwölf Fahrzeugen und 67 Einsatzkräften im SOS-Kinderdorf in Oberberken ankam, brannte der Kindergarten schon lichterloh. Durch das schnelle Eingreifen konnte zwar verhindert werden, dass der Brand auf angrenzende Gebäude übergriff. Doch schnell war auch klar, dass das im Jahr 2004 eingeweihte Gebäude, in dem viel Holz verbaut ist, nicht mehr zu retten ist. Dafür konnte die Polizei am Montagvormittag mitteilen, dass es am Einsatzort