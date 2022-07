Kleiderbörse im Max-Planck-Gymnasium in Schorndorf: Kunst trifft Nachhaltigkeit

Am vergangenen Freitag fand am Max-Planck-Gymnasium für alle Schüler, Lehrkräfte und Eltern ein bunter Nachmittag ganz im Sinne der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit statt. Es gab eine Kleidertausch-Börse und auch sonst stand das Thema Nachhaltigkeit im Mittelpunkt des Events. Die von den Schülern, Eltern und Lehrkräften mitgebrachten Kleider wechselten auf der Tauschbörse ihre Besitzer. An der Infotheke und dem Mitmach-Board konnten die Teilnehmer allerhand Möglichkeiten zur Nachhaltigkeit an der Schule miteinander austauschen. Gespendete Kuchen und Getränke durften am MPG natürlich nicht fehlen.

Die Hälfte der Spenden geht an die Tafel

Außerdem wurden Werke aus dem Kunstunterricht zum Thema Mode und Nachhaltigkeit ausgestellt, wie Kunstlehrer Hannes Trüjen berichtet. Die offene Bühne mit Karaoke sei besonders für die jüngeren Schüler eine Freude gewesen. Zusätzlich konnten in der Upcycling-Werkstatt Kleider mit Siebdrucken versehen werden und einige Eltern und Schüler machten sich mit Begeisterung an das Nähen. Die relativ spontan organisierte Veranstaltung fand auf Spendenbasis „Fifty-Fifty“ zugunsten der Schülerinnen und Schüler (SMV) und 50 Prozent zugunsten der Tafel Schorndorf statt.

Die überzähligen Kleider aus der Tauschbörse gehen an die Tafel, speziell den „Querbeet“-Laden. Insgesamt kamen bei den Spenden mehr als 600 Euro zusammen. Oben drauf gab es zufriedene Schüler, Eltern und Lehrer, gute Gespräche und neue Ideen. Die Initiatoren Catharina Volk und Matthias Friedrichs von der Nachhaltigkeit-AG und Kunstlehrer Hannes Trüjen sind begeistert über die positive Resonanz und die aktive Mithilfe von allen Seiten. „Es war neben dem sinnvollen Ziel ein sehr netter Nachmittag mit ungezwungenen Gesprächen“, sagt Hannes Trüjen. Für den Herbst ist sogar schon die nächste Nachhaltigkeits-Veranstaltung am Max-Planck-Gymnasium in Planung. Die Kooperation mit der Tafel wird ebenfalls fortgesetzt, so Hannes Trüjen. Ein Pilotprojekt für eine Nähstube mit Eltern und Schülern einmal im Monat sei eine von mehreren Ideen.

Hannes Trüjen sagt: „Schon seit einiger Zeit ist es mir ein Anliegen, zum Thema Nachhaltigkeit und Partizipation in der Schule stärker aktiv zu sein. Corona hatte leider die Aktionsmöglichkeit sehr eingeschränkt. Eine Veranstaltung der Landesinitiative für Nachhaltigkeit gab mir den Impuls, diese Aktion noch kurzfristig in dieses Schuljahr zu packen und etwas mehr Sozialleben wieder in die Schule zurückzuholen. Mit der großartigen Resonanz bin ich gerne bereit, daran weiter zu arbeiten und einen Freitag im Monat in die Nachhaltigkeit zu investieren und etwas für die Zukunft zu koordinieren.“