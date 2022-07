Kleine Schätze, große Wiedersehensfreude auf dem Schorndorfer Flohmarkt

Dicht gedrängt schoben sich die Flohmarktbesucher am Samstag über den Archivplatz, durch den Hof der Schlosswallschule und drum herum. Mit rund 200 Ständen gab’s dieses Jahr weniger Teilnehmer, rund 40 Plätze waren nicht vergeben worden. Dennoch war die Stimmung bestens, berichtet Maite Galagorri vom Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement der Stadt.

Und tatsächlich: Zwischen den Ständen gab's fröhliche Gesichter noch und nöcher zu sehen: bei Schülerinnen und Schülern, die ihr KIeinkind-Spielzeug zu Geld machen, um es umgehend für etwas anderes dringend Benötigtes auszugeben. Bei Sammlern, die Jagd auf spezielle Miniaturen machten, und bei den Gelassenen, die nur des herrlichen Trubels wegen hergekommen waren.

Schon im Vorfeld waren etliche Standbetreiber gekommen und hatten ihre Standnummer höchstpersönlich abgeholt. Viele Anrufe hätten sie vorab ereilt, ob der beliebte Flohmarkt auch wirklich stattfinden werde, berichtet Galagorri. "Die Leute haben sich alle so gefreut, dass der Flohmarkt nach zwei Jahren endlich wieder stattfinden konnte." Tatsächlich kämen auch regelmäßig viele Besucher von außerhalb. Schließlich habe sich der Schorndorfer Flohmarkt längst einen Namen gemacht.

Stärkung für die Schnäppchenjäger gab's in diesem Jahr von den Pfadfindern. Die Jugendfeuerwehr, die sich sonst stets um Rote Wurst und Co gekümmert hatte, konnte aus Gründen des Personalmangels in diesem Jahr nicht antreten. "Da geht es ihnen nicht anders als vielen Vereinen", ordnet Maite Galagorri ein.

Dennoch: Die Verkäufer seien sehr zufrieden mit ihrem Umsatz. Und wer sich durch den Flohmarkt wühlte, konnte nicht nur geliebte Schätze heben, sondern oft auch alte Bekannte wiederentdecken. Denn eins ist sicher: Darum geht's auf dem Schorndorfer Flohmarkt mindestens genauso sehr.