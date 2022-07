Kommt ein Café in die ehemalige Commerzbank-Filiale in Schorndorf?

Seit Dezember gibt es in Schorndorf keine Commerzbank-Filiale mehr. Kunden müssen ihre Bankgeschäfte seitdem online oder in Schwäbisch Gmünd erledigen. Die Büroräume am Oberen Marktplatz stehen seitdem leer. Nun macht in der Stadt ein Gerücht die Runde, das auch an unsere Redaktion herangetragen wurde: Eröffnet dort, wo bis vor kurzem noch Geldautomaten standen und Bausparverträge verkauft wurden, ein neues Café?

Stadt weiß nichts von einem Café

Zumindest eine Sache kann Sandra Cobus, Commerzbank-Pressesprecherin der Region Süd, bestätigen: Der Miteigentumsanteil am Oberen Marktplatz 6 soll verkauft werden. Für wieviel Geld, wann und an wen, dazu macht die Commerzbank weiterhin keine Angaben. Ob dort bald ein Café einzieht, bleibt also ein Gerücht. Dies bestätigt auch eine Mitarbeiterin des Fachbereichs Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr der Stadt. Im Rathaus habe man noch nie von einem neuen Café am Oberen Marktplatz gehört.

Dass Deutschlands zweitgrößte Geschäftsbank so lange an den leerstehenden Räumen festgehalten hat, verwundert doch etwas. Immerhin hatte der Konzern die Schließung mit einer strategischen Neuausrichtung begründet, die vor allem einen Zweck hat: Geld sparen. Denn lange ging es der Commerzbank wirtschaftlich nicht gut, Kosten mussten dringend gesenkt werden. Auch deshalb wurden im Laufe des vergangenen Jahres Hunderte Standorte geschlossen. Bis Ende 2022 sollen in ganz Deutschland noch 450 Filialen übrig sein. Vor gut einem Jahr gab es noch 790 Niederlassungen.

Und die Sparmaßnahmen wirken, zumindest kurzfristig. Im Mai hatte die Commerzbank ihr bestes Betriebsergebnis seit Jahren präsentiert: Im ersten Quartal 2022 erwirtschaftete der Konzern laut einem Tagesschau-Report einen Nettogewinn von 284 Millionen Euro.

Filialen wurden allerdings nicht nur aufgrund des Sparkurses geschlossen. Denn die Commerzbank will in Zukunft verstärkt auf digitale Beratung setzen. Tägliche Bankgeschäfte, wie Überweisungen, sollen die Kunden in Zukunft online über eine App abwickeln (wir berichteten).

Denn seit Jahren, so schrieb die Commerzbank im Dezember in einer Mitteilung, ändere sich das Kundenverhalten drastisch. Das klassische Filialgeschäft werde zunehmend durch Onlinebanking ersetzt. „Auch bei der Commerzbank ist die Banking-App inzwischen der am häufigsten gewählte Zugangskanal“, teilt die Bank mit.

Kaum Filialen, dafür Beratungscenter

Wie die Tagesschau berichtet, sollen bundesweit zwölf, zumeist digitale, Beratungscenter entstehen. Diese sollen allen Commerzbankkunden den Service weiterhin gewährleisten. Das werde am Ende der Umstrukturierung aber auch 10.000 Vollzeitstellen gekostet haben.

Für Menschen, die die digitalen Angebote der Bank nicht nutzen wollen oder können, soll die telefonische Beratungsstelle ausgebaut werden. Unter der Telefonnummer 06 95/80 00 80 00 können sich die Kunden zu allen Finanzthemen wie Konten, Karten, Ratenkrediten sowie zu Wertpapieranlagen und Immobilienfinanzierungen beraten lassen.