Bei Bauarbeiten in der Baumwasenstraße in Schorndorf ist am Montagmorgen ein Kran auf ein Gebäude gestürzt. Die Umrandung des Hauses wurde erstem Anschein nach nur leicht beschädigt. Verletzt wurde niemand. Im Haus befindet sich die Dienststelle der Johanniter, darüber die Schreinerei Wängler, die aufgestockt werden soll.

Der Anblick des umgestürzten Baukolosses an der Straße ist erschreckend. Beim Versuch, für das neue Stockwerk Bodenplatten nach oben zu schaffen, hatte der