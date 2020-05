Immer samstags werden die Koffer gepackt. Mit Farben, Pinsel, Schablonen und einer Auswahl an Müslischalen, Bechern oder Väschen. Ein wenig Bullerbü in Form einer Keramikwerkstatt, die auf Reisen geht, verheißt die Website. Und diese Idee erfreut sich, geboren in Coronazeiten, guter Nachfrage. Sehr zur Erleichterung der Inhaberin von „Zink und Zauber“.

Kathrin Buhl-Bereket trug die Idee einer „Keramik2go“ schon länger mit sich herum und nun war unversehens die Zeit, quasi über Nacht,