Kreativschrank in Schorndorf: Bei Elektro Dobler gibt es kleine Geschenkideen

Kleine Geschenkideen, die einem den Alltag versüßen sollen: Mit ihrem Selbstbedienungsschränkchen lebt Anke Leucht-Dobler ihre kreative Seite aus. Vor dem Elektrofachgeschäft ihres Mannes am Kirchplatz in Schorndorf verkauft sie selbst gemachte Kerzen und eine große Auswahl selbst genähter Unikate.

Eigentlich ist Anke Leucht-Dobler Grundschullehrerin

„Ihr wurde das Talent schon in die Wiege gelegt. Ihre Oma war Schneidermeisterin und sie hat schon mit acht Jahren mit dem Nähen angefangen“, sagt Klaus Dobler stolz über seine Frau. Sie stimmt ihrem Mann zu: „Ich bin in einem kreativen Umfeld aufgewachsen. Selbstgenähtes war schon immer mein Thema. Ich bin gerne kreativ und gestalte gerne.“

Selbst die Kleidung, die Anke Leucht-Dobler beim Gesprächstermin trägt, ist selbst genäht, ihre Garderobe mache sie gerne selbst. Selbstbedienungsschränke, wie sie nun einen besitzt, habe sie im ländlichen Raum schon öfters gesehen. „Ich habe schon so häufig für Freunde und Bekannte genäht und dachte, ich hätte total viel Freude an so einem Schränkchen“, erzählt die Hobbyschneiderin.

Eigentlich ist Anke Leucht-Dobler als Grundschullehrerin tätig. Der Fokus ihrer Arbeit liegt in der Medienbildung. Sie versucht, mehreren Schulen die Arbeit mit Tablets näherzubringen. Dabei ist ihr Kreativschränkchen für sie Ausgleich zum Beruf: „In meiner Arbeit beschäftige ich mich mit Medien, alles dreht sich ums Digitale. Auf der anderen Seite habe ich mein Schränkchen, da ist alles haptisch“, erklärt sie.

Selbstbedienungsschränkchen hat seit dem 26. März geöffnet

Oft findet die kreative Lehrerin Inspiration in ihrer Umwelt, zum Beispiel durch ihre Nichten. Ihnen habe sie ein Stoffmäppchen für ihre Uno-Spielkarten genäht, da die ursprüngliche Verpackung schnell kaputtging. Neben dem Stoffmäppchen gibt es auch Stoffbeutel zur Aufbewahrung von Brot. Anke Leucht-Dobler holt einen Brotbeutel aus dem Schrank, der außen aus Leinen und innen aus Baumwolle besteht. Bedruckt wurde der Beutel mit der Siebdrucktechnik.

Nachhaltige, ökologische Stoffe

Eine praktische, wasserabweisende Softshell-Tasche für den Freibadbesuch hat sie ebenfalls im Sortiment: „Darin kann man seine nassen Badesachen aufbewahren“, so Anke Leucht-Dobler. Bei den verwendeten Materialien achte sie auf nachhaltige, ökologische Stoffe. So macht sie es auch bei den Tragetüten: Diese sind CO2-neutral und können individuell bedruckt werden. Anschließend können die Papiertüten auch noch als Biomüllbeutel verwendet werden.

Eröffnet hat sie das Selbstbedienungsschränkchen am 26. März, pünktlich zum Schorndorfer Frühlingserwachen. „Schon am Eröffnungstag wurde vieles verkauft“, sagt Klaus Dobler, der das Schränkchen von seinem Geschäft aus immer im Blick hat. Interessierten erklärt er auch die Produkte oder gibt Rückgeld heraus.

Aktuell müssen Interessierte noch in seinen Laden, um zu bezahlen, geplant ist aber auch, ein Paypal-Konto einzurichten. Ein „Ehrlichkeitskässle“, in dem die Kundinnen und Kunden den jeweiligen Betrag hinterlassen können, soll im Inneren an der linken Schranktür angebracht werden. Stöbern, aussuchen, bezahlen und freuen, ist auf der Schranktür von außen zu lesen. Und genau darum geht es auch. Nützlich seien ihre Einzelstücke meist nicht, aber sie sollen gute Laune machen: „Ich habe einfach Spaß am Gestalten. Die Sachen sollen schön und dekorativ sein“, sagt sie.

Das sind die Öffnungszeiten

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 14 Uhr, täglich von 8 bis 20 Uhr nach Vereinbarung unter 01 51/56 04 18 17.