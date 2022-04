Vor 77 Jahren war der Zweite Weltkrieg in Schorndorf zu Ende – an dieses Ereignis erinnert der an Heimatgeschichte interessierte Erhard Schaukal: Am Vormittag des 21. April 1945 rückten amerikanische Truppen von Welzheim kommend in die Stadt ein, obwohl noch am Vorabend die Mittlere Brücke gesprengt worden war, um die Amerikaner aufzuhalten. Als eine Vorhut auf dem Oberen Marktplatz erschien, trat Bürgermeister Richard Beeg den Amerikanern entgegen. Fabrikant Walter Arnold, der in den USA