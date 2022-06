Kurt Krockenberger eröffnet Kunst- und Antik-Depot im Schorndorfer Güterbahnhof

Moderne und alte Kunst, Vasen, antike Möbel und allerlei ausgefallenen Trödel und Sammlerstücke hat der Kunst- und Antiquitätenhändler Kurt Krockenberger in den alten Güterbahnhof geholt. Hinter der eingezogenen roten Wand stehen alte Schränke, Tische und Stühle und warten darauf, restauriert zu werden. „Wir verkaufen im Auftrag“, erklärt Kurt Krockenberger. Für den Verkauf berechnet er 20 Prozent des Erlöses, 80 Prozent gehen an den Besitzer.

In Grunbach betreibt Kurt Krockenberger seit vielen Jahren das „Haus der Kunst“, dort verkauft er Gemälde und Antiquitäten, vor allem aber hat er sich in seinem Haus an der B 29 mit Meißner Porzellan einen Namen gemacht. Seit neustem hat Krockenberger nun auch die Zweigstelle in Schorndorf. Im alten Güterbahnhof hat der Antiquitäten- und Kunsthändler von Kino-Mogul Heinz Lochmann ein Lager angemietet, in dem er nun nicht nur Kunst und antike Möbel lagert, sondern sie dort auch wieder aufbereiten lässt und verkauft. In der Etage darüber hat Roman Grützner mit seinem Briefmarken-Handel ein Start-up eröffnet. Jetzt wurden die Räume offiziell eingeweiht.

Was im Güterbahnhof sonst noch geplant ist

Lange hatte im alten Güterbahnhof der Elektrohandel EP Härer logiert. Nach dessen Auszug hatte Oberbürgermeister-Kandidat Horst Zwipp dort vorübergehend ein Wahlbüro eröffnet. „Zuletzt ist es leer gestanden“, sagt Heinz Lochmann. Aktuell hat sich eine Fahrschule angesiedelt, ein Weinlager von Abramzik ist dort zu finden, außerdem der Schallplatten-Laden „Crazy Records“. Im März hat Heinz Lochmann mit Kurt Krockenberger einen befristeten Mietvertrag über zwei Jahre abgeschlossen. Langfristige Mietverträge will Lochmann angesichts seiner eigenen Pläne im Güterbahnhof nicht abschließen. „Es lohnt sich für den Mieter nicht, wenn er investieren muss“, sagt Lochmann.

Wie berichtet plant er im alten Güterbahnhof den Bau einer Markthalle, außerdem Büros / Praxen und Wohnungen. „Ich habe schon mehrere Anfragen von Ärzten“, berichtet Lochmann. Praxen, die sich gegenseitig ergänzen, oder Büros von artverwandten Branchen, könne er sich sehr gut vorstellen. Noch könnten die Räumlichkeiten individuell gestaltet werden.

Die Baukosten steigen voraussichtlich von 16 auf 20 Millionen Euro

Eigentlich hätte schon vergangenes Jahr der Baubeginn sein sollen. Doch dann kam Corona und hat auch Kino-Mogul Heinz Lochmann mit einem der größten Bauprojekte in Schorndorf ausgebremst: Aufgrund der Pandemie verschob er die Abgabe des Baugesuchs für die Markthalle. „Die Zeiten sind nicht so einfach wie vor Corona“, sagte er heute. Ursprünglich seien die Baukosten mit 16 bis 17 Millionen Euro veranschlagt gewesen, aktuell rechnet er mit 20 Millionen Euro. Grundlage soll einer der beiden erstplatzierten Entwürfe aus dem Planungswettbewerb werden. „Ich muss mich für einen der beiden entscheiden“, sagt er. Die Entscheidung soll in Kürze getroffen werden. Ende des Jahres will Lochmann das Baugesuch einreichen. Ein halbes Jahr, rechnet er, werde es dauern, bis die Baugenehmigung durch ist. „Dann kommen die ganzen Gutachten und die Ausschreibungen.“ Läuft alles nach Plan, könnte seiner Rechnung nach im zweiten Quartal 2024 der Spatenstich stattfinden.

Die Corona-Pandemie hat Heinz Lochmann nicht nur beim Bau der Markthalle ausgebremst, sondern auch in seinen Kinos empfindlich getroffen. Nun sind seine Lichtspielsäle an den elf Standorten wieder offen. Großes Kino flimmert wieder über seine Leinwände, von denen die im Traumpalast Leonberg als die größte IMAX-Leinwand der Welt gilt und Lochmann und seinem Sohn Marius jüngst den Preis des Kinotechnik-Weltverbands eingebracht hat. Doch noch strömen die Zuschauer nicht wie vor der Pandemie in die Kinos. Von seinen Plänen lässt er sich trotzdem nicht abbringen. „Ich bin optimistisch“, sagt er und lacht.

Auch wenn selbst Lochmanns Zuversicht angesichts unsicherer Corona-Aussichten im Herbst manchmal ins Schwanken gerät, ist er sich doch sicher, dass Nichtstun allemal die schlechtere Alternative ist. Oder wie er selbst sagt: „Es funktioniert nur, wenn man was macht.“