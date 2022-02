Pakete in der Schorndorfer Stadtmitte abgeben oder abholen - das dauert mitunter ziemlich lange. Zu den Stoßzeiten bilden sich vor der Postbank-Filiale in der Johann-Philipp-Palm-Straße meterlange Schlangen. Kunden müssen also viel Zeit und Geduld mitbringen. Doch was sind die Gründe für den Stau - liegt es an den verkürzten Öffnungszeiten oder fehlenden Mitarbeitern? Wir haben bei den Verantwortlichen nachgehakt.

Der Hauptgrund: Das Online-Geschäft während der Corona-Pandemie