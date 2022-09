„Leben in der Vorstadt“: Schorndorfer Wohnbauprojekt wird vom Land gefördert

Mit dem Mehrgenerationenprojekt „Leben in der Vorstadt“ geht's weiter voran: Nach der Auftaktveranstaltung zum Architektenwettbewerb kommt die Schorndorfer Wohnbaugenossenschaft jetzt in den Genuss einer Landesförderung: Im Rahmen der Wohnraumoffensive Baden-Württemberg und deren Baustein „Innovativ Wohnen BW“ hat das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen fünf Projekte als förderfähig eingestuft, die sich durch kreative und zugleich alltagstaugliche Ansätze für bezahlbares Wohnen auszeichnen. Insgesamt fünf Millionen Euro Förderung stellt das Land für ihre Umsetzung bereit.

Bei der Wohnbaugenossenschaft ist die Freude natürlich groß: „Wir hoffen, dass das Projekt damit weiter vorankommt“, sagt Vorstandsmitglied Lisa Kober und wünscht sich, dass sich weitere Mitstreiter finden. 55 Mitglieder hat die Genossenschaft aktuell, 30 wollen tatsächlich in das Mehrgenerationenhaus einziehen. Um das Projekt umsetzen zu können, sagt Lisa Kober, braucht es aber mindestens noch mal so viele.

Neue Ideen, die in ein landesweites Schaufenster gestellt werden

Das Schorndorfer Wohnbauprojekt ist eines von fünf, das für Ministerin Nicole Razavi auf das Motto „Lücken nutzen“ des diesjährigen Projektaufrufs „vielfältige und spannende Antworten gefunden hat“. Zum einen gehe es ganz wortwörtlich um das Schließen von Baulücken und das Aktivieren von Leerständen im Innenbereich der Kommunen. Zum anderen werde das Motto im Sinne von Wissenslücken schließen, Erfahrungsaustausch und innovativer Zusammenarbeit im Wohnungsbau neu interpretiert. Auf genau diesen Einfallsreichtum habe das Land mit dem Projektaufruf gesetzt: „Die Vorhaben bringen viele neue und gute Ideen zum Lückennutzen ans Tageslicht, von denen wir alle lernen können. Indem wir sie als Wohnpioniere sichtbar machen und quasi in ein landesweites Schaufenster stellen, wollen wir auch andere inspirieren und Mut zur Nachahmung machen.“

Die fünf Projekte wurden in einem zweistufigen Auswahlverfahren von einem Fachgremium ausgewählt und zur Förderung vorgeschlagen. Die Projekte stammen aus Baltmannsweiler, Esslingen am Neckar, Ludwigsburg, Neuried und Schorndorf, wo es um das Schließen einer schwer zugänglichen Baulücke geht: Die Genossenschaft Remstal-Leben plant in einer leerstehenden, denkmalgeschützten Hofstelle ein Wohnbauprojekt. Es sollen unterschiedliche Wohntypologien realisiert und durch Mehrfachnutzung und Gemeinschaftsflächen die individuelle Wohnfläche reduziert werden. Vorgesehen sind auch 20 Prozent Gewerbe und eine Kantine als multifunktionales, lebendiges Zentrum.

Die Gemeinde Baltmannsweiler will ihre Innenentwicklungspotenziale zur Schaffung von gemeinwohlorientiertem Wohnraum ausloten und die Ortsmitte in ein lebendiges gemischtes Wohnquartier umwandeln. In Esslingen realisiert die Esslinger Wohnungsbau GmbH gemeinsam mit zahlreichen Kooperationspartnern und unter Beteiligung der Stadtverwaltung und der Bewohnerschaft ein flächeneffizientes Wohnprojekt im neuen Tobias-Mayer-Quartier. In Ludwigsburg möchte die Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH gemeinsam mit drei weiteren Unternehmen einen alten Trafoturm als Azubi-Projekt in eine kleine Wohnung umbauen. Dies soll als Blaupause für die Umnutzung ungenutzter technischer Bestandsgebäude dienen und eine Form des „Kleinen Wohnens“ realisieren. Die Gemeinde Neuried möchte mit Hilfe einer Studie eine Handreichung erstellen, um am Beispiel der leerstehenden ortsbildprägenden Tabakscheunen herauszuarbeiten, wie ungenutzte landwirtschaftliche Gebäude in innovativen Wohnraum umgewandelt werden können.

Projektträger können einen passgenauen Förderantrag stellen

Im nächsten Schritt will das Land mit den Projektträgern Gespräche führen und gemeinsam den möglichen Förderrahmen konkretisieren. Sobald die mögliche Förderhöhe feststeht, können die Projektträger passgenau ihren Förderantrag stellen.

Der Projektaufruf war im Februar 2022 auf große Resonanz gestoßen: Rund 80 Bewerbungen aus allen Landesteilen sind eingegangen. Antragsberechtigt waren sowohl Kommunen und städtische Wohnungsbaugesellschaften, als auch Genossenschaften, Vereine oder private Bauherren. „Wir brauchen alle Akteure, um mehr bezahlbaren und zukunftsgerechten Wohnraum zu schaffen. Jede Wohnung zählt, und auch jede gute Idee, um mehr Wohnraum zu schaffen, zählt“, so Ministerin Razavi.

Die fünf Projekte wurden im Rahmen der dritten Fördertranche von „Innovativ Wohnen BW - Beispielgebende Projekte“ ausgewählt. In einer ersten Fördertranche wurden Ende 2019 drei Projekte ausgewählt, die sechs beispielgebenden Projekte der zweiten Fördertranche wurden Ende 2020 verkündet. Sie umfassen sehr unterschiedliche umsetzungsorientierte, teils auch experimentelle Ansätze baulicher und konzeptioneller Art. Allen gemeinsam ist der beispielgebende Ansatz im Feld des gemeinschaftlich orientierten und bezahlbaren Wohnens und der innovative Umgang mit Zukunftsthemen wie zum Beispiel der resilienten Stadt oder neuen Wohntypologien. Auch für die ersten zwei Fördertranchen hat das Land je fünf Millionen Euro bereitgestellt.

Info

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen sowie unter www.wohnraumoffensive-bw.de.