Live aus dem Burg-Gymnasium: Wer gewinnt die OB-Wahl in Schorndorf 2021?

In Schorndorf wird am Sonntag (28. November) ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Weil im ersten Wahlgang kein Kandidat die absolute Mehrheit der Stimmen erreicht hat, sind die Schorndorferinnen und Schorndorfer nun erneut zur Stimmabgabe aufgerufen. Wir senden am Sonntagabend live aus dem Burg-Gymnasium in Schorndorf. Chefredakteur Frank Nipkau und Liviana Jansen präsentieren Zahlen, beleuchten Hintergründe und führen Interviews. Der Livestream beginnt um 18.20 Uhr.

Über die Entwicklungen und Ergebnisse des Wahlabends berichten wir außerdem in einem Liveblog. Diesen finden Sie unter www.zvw.de/wahlschorndorf.