Ein Lkw mit Kranaufbau ist am Freitagabend (17.9.) gegen 18 Uhr an der Bahnunterführung in der Werderstraße in Schorndorf hängengeblieben. Besonders stadteinwärts staut sich deshalb der Verkehr. Die Situation ist laut Polizei um 19 Uhr noch unverändert.

Verletzte gibt es laut Polizeipräsidium Aalen nicht.

Auch der Bahnverkehr sei uneingeschränkt möglich. Kurz nach 19 Uhr hat die Polizei Rückmeldung der Deutschen Bahn erhalten, die die Situation vor Ort überprüft hat.