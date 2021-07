Die zuletzt vorhergesagten Regenmassen blieben in der vergangenen Nacht aus. Doch die Wetterdienste rechnen weiterhin mit viel Niederschlag im Laufe der Woche. Laut der Vorhersage der Landesanstalt für Umwelt könnte deshalb der Rems-Pegel im Extremfall auf über 400 Zentimeter steigen. Für ein HQ 10, also ein zehnjähriges Hochwasser, liegt der Pegel bei 416 Zentimetern. Ob der Regen zu Überschwemmungen führen könnte, hängt von mehreren Faktoren ab. In Urbach jedenfalls kam es in den