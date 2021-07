Es ist ein Problem, das so gut wie jeder kennt. Im Sommer, wenn die Temperaturen steigen, fangen Mülltonnen ums Haus schnell an, unangenehm zu stinken. Allen voran die Bioabfälle zersetzen sich bei starker Sonneneinstrahlung schneller und sorgen durch sich vermehrende Bakterien für einen unangenehmen Geruch. Doch auch die eine oder andere Restmülltonne ist davon betroffen und macht den gemütlichen Abend im Garten schnell zur Tortur. Aber was kann man dagegen tun? Stefanie Baudy von der