Die Bemühungen der Polizei, am Dienstag einen Mann auf dem Dach eines Wohnhauses von seinem Selbstmord abzuhalten, haben am Ende nichts genutzt. Wie berichtet, ist am Abend ein 37-jähriger Mann im Rehhaldenweg in den Tod gestürzt, nachdem er über Stunden auf dem Dach des achtstöckigen Hauses gestanden hatte, um sich hinunterzustürzen.

Nach Informationen der Polizei hatte der Mann zuvor einer Nachbarin angekündigt, runterspringen zu wollen. Diese hatte die Polizei alarmiert, die dann