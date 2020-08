Am Samstagmorgen gegen 8.20 Uhr wird die Feuerwehr aus Schorndorf und Schornbach zum Brand einer Hütte auf einem Gartengrundstück gerufen. Als sie eintreffen, steht sie bereits vollständig in Flammen. Ein 62-jähriger Mann liegt mit schweren Brandverletzungen davor. Die Feuerwehrleute holen ihn aus dem Bereich des Brandes und versuchen, ihn zu reanimieren. Doch trotz der sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen stirbt der Mann noch am Brandort an seinen Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft hat