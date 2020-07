Marcus Bort und Christoph Baier sind die  neuen  Geschäftsführer der Stadtwerke Schorndorf

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Schorndorf GmbH hat Marcus Bort (55) ) und Christoph Baier (55) zu den neuen Geschäftsführern des städtischen Tochterunternehmens gewählt. „Mit Marcus Bort und Christoph Baier haben wir unsere neue Doppelspitze mit zwei erfahrenen Führungspersönlichkeiten besetzt, die sich beide durch jahrelange Expertise in der Energiewirtschaft und bei kommunalen Energieversorgern auszeichnen“, wird Matthias Klopfer, Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke in einer Pressemitteilung zitiert. Und weiter: „Mein Dank gilt dem renommierten Personalberatungsunternehmen Labb & Cie. aus Nürnberg, das uns in diesem aufwendigen Prozess professionell begleitet hat. Gleichzeitig danke ich den Mitgliedern des Aufsichtsrats, die Zusammenarbeit in diesem Bewerbungsverfahren war von einem hohen gegenseitigen Vertrauen geprägt.“

Marcus Bort kommt von einem der größten Energieversorger Europas

Marcus Bort ist gebürtig aus Öhringen und lebt mit seiner Familie in Stuttgart. Zuletzt war er als Senior Director Business Development Deutschland verantwortlich für die Entwicklung des strategischen Wachstumsfelds Energiedienstleistungen und nachhaltiger Kundenlösungen für einen der größten Energieversorger Europas, die CEZ-Group, ein börsennotiertes Unternehmen aus Tschechien mit Sitz in Prag. Zu seinen weiteren beruflichen Stationen zählen die Linde AG München und die EnBW. Bei der EnBW AG baute Marcus Bort das Geschäftsfeld dezentraler Energielösungen auf, davon viele Jahre als Sprecher der Geschäftsführung der EnBW Energy Solutions GmbH. Bei der Linde AG war Marcus Bort viele Jahre weltweit im Anlagenbau im Bereich Petrochemie und Technische Gase tätig. Marcus Bort wird zum 1. September 2020 seine kaufmännische Geschäftsführerstelle bei der Stadtwerke Schorndorf GmbH antreten.

Christoph Baier war auch schon bei den Stadtwerken in Waiblingen

Christoph Baier ist gebürtig aus Rottweil und lebt in Rottweil. Zuletzt war er Technischer Leiter und Prokurist bei der Stadtwerke Trossingen GmbH und der Energieversorgung Trossingen GmbH. Dort führte er die Bereiche Netze und Anlagen, Gas und Wasser sowie die Arbeitsvorbereitung, die unter anderem auch den technischen Service und das Facility Management umfasst. Außerdem verantwortete er die Zertifizierungen. Zu seinen weiteren beruflichen Stationen zählen die Stadtwerke Waiblingen (Abteilungsleiter Wärmeversorgung), die Stadtwerke Stockach (Geschäftsführer), die Versorgungsbetriebe Hann. Münden (Sprecher der Geschäftsführung und Leitung der Immobilienverwaltungsgesellschaft und der Immobilienvermietungsgesellschaft) sowie die Baier Solarenergie GbR (Geschäftsführender Gesellschafter). Christoph Baier wird zum 1. Oktober 2020 seine technische Geschäftsführerstelle bei der Stadtwerke Schorndorf GmbH antreten.