Marie Kechagias übernimmt Schorndorfer Salzhaus: Was die neue Chefin plant

Marie Kechagias lacht: „Sie dürfen mich gerne duzen. Mein Nachname ist schwierig.“ Warum das so ist, ist schnell erklärt: Ihr Großvater ist Grieche. Sie selbst ist im Remstal geboren und aufgewachsen, lebt in Kernen-Rommelshausen und spricht so gut wie kein Griechisch: „Ich kann nur wenige Worte.“ Die 28-Jährige strahlt über das ganze Gesicht, kann ihre Aufregung dennoch kaum verbergen: „Es gibt immer noch viel zu tun hier im Laden, aber ich bin froh, dass wir jetzt schon mal so weit sind.“

Das Schorndorfer Salzhaus in der Neuen Straße 12 – eigentlich hätte es längst geschlossen sein sollen. So zumindest suggerierten es Plakate, die Mitte des Jahres am Schaufenster angebracht waren. Rückblick: Vor sechs Jahren, Ende 2016, hatte Silke Koller das Salzhaus eröffnet und einen großen Kundenkreis aufgebaut, der dort die Möglichkeit nutzte, mit ultraschallvernebelter Salzluft Atemwegs- und Hautprobleme zu lindern. Viel Eigenleistung und Liebe hatten Koller und ihr Mann in Aufbau und Einrichtung des Salzhauses gesteckt. Dann hatte sich die 58-Jährige entschieden, mit ihrem Mann, mittlerweile im Ruhestand, in dessen Heimatland Ungarn zu ziehen und das Salzhaus für immer zu schließen. Doch das Schicksal wollte es anders.

Das Salzhaus ist fast eine Art Fügung gewesen

Marie Kechagias erzählt: „Ich fand Schorndorf als Stadt schon immer toll und bin gerne hier. Und ich bin gerne ins Salzhaus gegangenen. Silke und ich haben uns von Anfang an sehr gut verstanden und über Gott und die Welt philosophiert.“ Bei der Deutschen Post habe sie gelernt, erzählt die 28-Jährige, vier Semester sei sie an der Schauspielakademie „CreArte“ in Stuttgart-Ost (Bereich Comedy) gewesen – und dann habe sich durch bestimmte, einschneidende Lebensumstände alles um sie herum verändert. „Ich habe alles umgestellt: Meine Einstellung zu vielem, meine Ernährung, meine Wahrnehmung.“ Vieles sei ihr früher egal gewesen, plötzlich habe sie eine andere Sicht auf die Dinge bekommen. „Ich liebe die Natur in ihrer Ursprungsform und schätze die Heilkräfte der Natur.“

Und Salz – das sei für sie zum großen Thema geworden. Sie habe sich das meiste angeeignet, viele Bücher und Fachzeitschriften gelesen, „sich überall schlaugemacht“ und zudem so einiges von Silke Koller gelernt. „Ich frage oft in Restaurants: Welches Salz verwenden Sie denn?“

Das Salzhaus sei eigentlich fast eine Art Fügung gewesen. Nun hat sie das Ruder von Silke Koller übernommen, und versucht die Philosophie der Vorgängerin im Laden weiterzuführen, aber auch ihren eigenen Stil einzubringen. Unterstützt wird sie dabei von ihrer Schwester, die mit im Geschäft arbeitet. „Es ist vom Sortiment her eigentlich alles so, wie gehabt. Und die Salztherapien in den "Harmonie, Balance und Energie" genannten Räumen sind natürlich weiterhin möglich“, so die junge Frau, die in ihrer Freizeit sportlich unterwegs ist: Fitness, Boxen und Selbstverteidigung.

Dass das sogenannte Salarium beziehungsweise die Salzräume im Geschäft zu finden sind, sei nicht gleich offensichtlich, sagt Kechagias. Das wolle sie noch etwas in den Fokus rücken. Das, was bei Silke Koller allerdings geboten wurde, möchte auch Marie Kechagias weiterführen: eine Auszeit vom Alltag. Die drei Salzräume sind in ihrer Architektur verschieden – aber bestehen aus tonnenweise, etwa 250 Millionen Jahre altem naturreinem Salz. Alles wird elektronisch gesteuert: Hinterleuchtung, Naturschallwandler, Sternenhimmel, non-invasive, medikamentenfreie Salz-Vernebelung. Die spezielle Zu- und Abluftanlage sorgt für nahezu 100-prozentig feinstaub- und schwebstofffreie Frischluft, heißt es auf der Website des Salzhauses.

Marie Kechagias: „Jedes Salz ist besonders“

Die Produkte, die es im Laden gibt – von Speisesalzen aus verschiedenen Ländern, Gewürzsalzen über Kosmetik bis hin zu Salzlampen und Salzteelichtern – möchte Marie Kechagias in der kommenden Zeit noch erweitern: „Ideen habe ich viele. Beispielsweise möchte ich noch eine kleine Ecke mit Naturprodukten, Olivenöl und eventuell ein paar Nahrungsergänzungsmittel anbieten.“ Sie sei offen für Veränderungen, aber eben noch am Anfang. „Für mich ist es wichtig, dass es naturbezogen ist.“ Salz sei in diesem Fall ihr Hauptthema, denn „jedes Salz ist besonders“.

In den vergangenen Wochen seien immer mal wieder Kunden in den Laden gekommen, die sich ganz verwundert gezeigt hätten, dass das Salzhaus noch existiert. „Aber sie freuen sich dann, wenn ich sage, dass ich es nun weiterführe“, erzählt Marie Kechagias. Hin und wieder würden die Kunden auch Fragen stellen, die die 28-Jährige nicht auf Anhieb beantworten kann: „Aber ich kümmere mich dann sofort darum und mache mich schlau, damit ich Auskunft geben kann.“ Ob sie Silke Koller noch um Rat fragt? „Ja“, lautet die schnelle Antwort: „Ich rufe sie beinahe täglich an“, sagt die 28-Jährige lachend. „Gerade wenn ich etwas nicht weiß oder wenn ich wissen möchte, wie Silke etwas gemacht hat, dann frage ich nach.“