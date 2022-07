Marode, verdreckt, vergammelt: Aus für Obdachlosenheim Hammerschlag in Schorndorf

Marode, verdreckt, vergammelt ist das Obdachlosenheim Hammerschlag 2. Seit Jahren leben dort rund 30 obdachlose Männer und Frauen unter teilweise menschenunwürdigen Bedingungen – vor allem die Toiletten und Duschräume sind in einem unbeschreiblichen Zustand. Neu ist diese Erkenntnis nicht, doch jetzt hat der Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss gefasst: Der Hammerschlag wird als Obdachlosenheim aufgegeben, stattdessen werden zwei bis drei Neubauten mit Einzelapartments erstellt. Wo die Häuser gebaut werden sollen, wurde noch nicht bekannt. Nur so viel: Zwei Grundstücke, eins in der Kernstadt, eins in einem Schorndorfer Teilort, werden genauer untersucht.

AfD schlägt Container als Übergangslösung vor

Das Ende der Misere im Hammerschlag ist also eingeläutet: Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Bis die Menschen ausziehen können, dauert es noch mindestens zwei Jahre – eine lange Zeit. Zu lange, findet die AfD, die deshalb den Antrag stellte, als Übergangslösung Container zu mieten. Alternativ schlug die Fraktion vor, für die vorübergehende Unterbringung Häuser zu kaufen oder zu mieten oder gegebenenfalls die Menschen in Hotels oder Ferienwohnungen unterzubringen. „Wenn man sagt, dass im Hammerschlag die Menschenwürde beeinträchtigt ist, kann man das nicht noch zwei, drei Jahre vor sich herschieben“, sagte Ulrich Bußler im Namen seiner Fraktion.

Eine Mehrheit bekam die AfD für den Antrag aus wirtschaftlichen Gründen allerdings nicht. Container seien unverhältnismäßig teuer und auf dem Markt gerade nicht zu bekommen, argumentierte Erster Bürgermeister Thorsten Englert. Zu teuer sei auch die Sanierung von Bestandsimmobilien, außerdem gebe es gar keine auf dem Markt. So sah es auch die große Mehrheit des Gemeinderats. Auch aus Sicht der CDU-Fraktion sind zwei Jahre zwar eine lange Zeit. Trotzdem lehne die CDU den Antrag ab, da das Provisorium zu teuer käme, sagte Fraktionssprecher Hermann Beutel. „Wir bitten die Verwaltung aber, den Bau zügig voranzutreiben und keine Echsen zu suchen“, ergänzte er.

Besonders problematisch sind Küchen, Duschen und Toiletten

Aktuell leben 31 Personen im Hammerschlag 2, im Schnitt bleiben sie dort 3,1 Jahre. Viele von ihnen, so Christian Bergmann, Fachbereichsleiter Familie und Soziales, hätten gleich mehrere Probleme wie Sucht, psychiatrische Diagnosen, Straffälligkeit, Überschuldung, soziale Isolation und geringe Kontaktfähigkeit. Die dichte Belegung gerade mit diesem Personenkreis sei nicht mehr vertretbar. Als besonders problematisch bezeichnete Bergmann die Gemeinschaftsflächen wie Duschen, Toiletten und Küchen.

Einzelappartments statt Gemeinschaftsunterkunft

Um das Thema Obdachlosigkeit grundsätzlich anzugehen, haben sich Vertreter der Stadtverwaltung inzwischen bei anderen Kommunen über mögliche Lösungsansätze informiert. Zentrale Erkenntnis des kommunalen Austausches zwischen Schwäbisch Gmünd und Schorndorf: Einzelzimmerapartements könnten viele Probleme gleichzeitig lösen, sagte Bergmann. Für dieses Konzept ist der Hammerschlag 2 aus Sicht der Verwaltung allerdings nicht nur wegen des Denkmalschutzes nicht geeignet. Deshalb sollen in zwei bis drei Gebäuden 31 neue Plätze geschaffen werden, die den Einzelzimmercharakter eines Studentenzimmers bekommen sollen. Infrage kommen laut Bergmann Grundstücke ab 200 Quadratmeter. Bis zum Neubau werde die Stadtverwaltung „angemessene Renovierungen“ vornehmen, um den regulären Betrieb aufrechtzuerhalten, und die hygienischen Bedingungen verbessern.

„Als Menschen und Christen sind wir gefordert, die Situation zu verbessern“

Der Vorschlag stieß im Gemeinderat auf breite Zustimmung. „Wir stehen dahinter, es wird Zeit“, befand Miriam Müller (GLS). Auch SPD-Chef Tim Schopf sprach sich dafür aus, in Einzelappartments zu investieren. „Ich vertraue auf die Verwaltung, dass wir diese zwei Jahre noch überbrücken können“, sagte er. Dies sei sicher die sinnvollste Lösung, meinte auch Gerald Junginger (FDP/FW). Ähnlich sah es Hermann Beutel (CDU): Die Situation sei untragbar, Handlungsbedarf sei gegeben. „Wir sind als Menschen und Christen gefordert, die Situation zu verbessern“, sagte er: „Wir vertrauen darauf, dass das der richtige Weg ist.“ Auch Franz Laslo (AfD) betonte, dass er obdachlosen Menschen helfen wolle, sprach sich aus Kostengründen aber gegen einen Neubau aus. Sein Fraktionschef Lars Haise hakte nach, warum die Grundstücksdebatte für die neuen Obdachlosenheime nicht-öffentlich geführt werde. „Warum wird im Technischen Ausschuss über jeden möglichen Standort öffentlich diskutiert und über einen Neubau für Obdachlose nicht-öffentlich?“, wollte er wissen. Und: „Diese Menschen hätten es verdient, dass man öffentlich berät.“ Antwort Englerts: Hin und wieder sei es gut, über Grundstücksvarianten nicht-öffentlich zu sprechen: „Nicht alles ist für die Öffentlichkeit. Wir zeigen, was realisierbar ist und was nicht.“

Was ist mit dem Thema Sauberkeit?

Kirsten Katz (Grüne) fragte nach einem Konzept, das sicherstellen soll, dass die neue Bleibe sorgsam behandelt wird. Aus Sicht von Christian Bergmann lässt sich das Thema Sauberkeit indes nicht sozialpädagogisch lösen. Er gehe aber davon aus, dass sich Einzelzimmer positiv auf das Thema auswirken werden: „Jeder, der eigenverantwortlich ist, kann diesen Schritt schaffen.“