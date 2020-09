Selten hat Oberbürgermeister Matthias Klopfer einen Urlaub so gebraucht wie diesen. Und noch nie, seit er berufstätig ist, hat er sich dreieinhalb Wochen Urlaub am Stück gegönnt. Entsprechend erholt ist Klopfer dieser Tage an seinen Arbeitsplatz im Rathaus zurückgekehrt, nachdem er im Urlaub, den er größtenteils in der Bretagne zugebracht hat, so gut wie keine Mails und erst recht keine Lokalzeitung gelesen hat.

Der Oberbürgermeister ist nicht nur räumlich, sondern auch emotional auf