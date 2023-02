McDonalds am Bahnhof Schorndorf: Folgt dem Burger-Brater ein Pop-up-Store?

Schlechte Zeiten für Burger-Fans: Schon seit Ende des vergangenen Jahres ist die Filiale des Fast-Food-Riesen McDonald’s am Schorndorfer Bahnhof geschlossen. Ob er nochmals geöffnet wird, ungewiss. Der Store sei aufgrund einer Schadensituation nicht betriebsbereit und daher geschlossen, hieß es zunächst seitens des Unternehmens. Und: Ein Eröffnungsdatum könne nicht benannt werden.

Zukunft in Schorndorf: Was plant McDonalds?

Jetzt gibt McDonald’s auf Nachfrage bekannt, dass das Restaurant in Schorndorf im Sommer ganz geschlossen werden soll und die Räumlichkeiten zuvor noch umfassend saniert werden. „Ob oder wann wir vor Schließung noch mal öffnen, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen“, so eine Sprecherin des Unternehmens.

Nach acht Jahren Mietvertrag gekündigt

Über die Gründe für die Kündigung hält sich der Burger-Riese bedeckt. Von der Deutschen Bahn ist lediglich zu erfahren, dass McDonald's nach acht Jahren den Mietvertrag gekündigt und den Schorndorfer Bahnhof verlassen wird. Nach der langen Mietzeit unter hoher Beanspruchung werden die Räumlichkeiten nun modernisiert.

Soll dann wieder eine Fast-Food-Kette rein, ein Bäcker oder etwas ganz anderes? Dazu will die Bahn noch keine Angaben machen, verweist aber darauf, dass erste Gespräche zur Nachvermietung bereits geführt werden.

Objekt könnte für Pop-up-Store interessant sein

Bis dahin, so eine Sprecherin der Bahn, könnte das Objekt auch für einen Pop-up-Store interessant sein. Die Fläche mit den drei Räumen inklusive Spüle, Lager, Küche und Verkauf sowie zwei weitere Räume für die Mitarbeitenden beträgt laut Bahn-Sprecherin rund 70 Quadratmeter. Zusätzlich gibt es einen Personalraum im Empfangsgebäude.

Seit November ist McDonald’s geschlossen, wie lange der Leerstand noch dauern wird, steht in den Sternen: „Wir bitten die Reisenden am Schorndorfer Bahnhof noch um etwas Geduld“, sagt die Bahnsprecherin. Ein schnelles Ende ist wohl eher nicht in Sicht.