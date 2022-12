Mehr als Schlittschuhlaufen: Das bietet der Klosterpark Adelberg für Familien

Schlittschuhlaufen lernen, sich im Spieleland austoben und danach einen Kaffee genießen. Der Klosterpark in Adelberg ist vor allem wegen seiner Eishalle in Schorndorf längst kein Geheimtipp mehr. Trotzdem bietet der Komplex viel mehr als nur die allseits bekannte Eisdisco. Groß und Klein kommen hier auf ihre Kosten. Und selbst für Motorsport-Fans ist ordentlich Action geboten.

Eisdisco, Indoor-Spielplatz und Schlittschuh-Kurse: Ein breites Angebot

Selbst am frühen Mittwochnachmittag, an dem wir die Halle besuchen, ziehen Schlittschuhfahrer ihre Kreise über das Adelberger Eis. In den Wintermonaten ist dort mächtig was los. Am Wochenende tummeln sich gut und gerne 1000 Leute auf dem Eis, erzählt eine Angestellte. Geöffnet hat die Eislaufbahn von Mittwoch bis Freitag ab 14 Uhr. Samstags und sonntags sowie in den Ferien ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Eine Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder kostet 25 Euro. Für jedes weitere Kind bezahlt man fünf Euro Aufpreis. Wer keine Schlittschuhe hat, kann welche ausleihen.

Direkt gegenüber der Eislaufbahn, nur wenige Schritte entfernt, toben sich Kinder auf dem Indoor-Spielplatz aus. Ob auf der deckenhohen Riesen-Hüpfburg, im Kletterpark oder im Kleinkind-Bereich: Kinder aller Altersklassen kommen hier auf ihre Kosten. Doch das Freizeitzentrum hat noch mehr auf dem Programm.

Zum einen wäre da die berühmt berüchtigte Eisdisko, die jeden Samstag ab 18 Uhr stattfindet. Ganz im Stile der 1980er Jahre legt hier ein DJ Tanzmusik auf, um bei buntem Discolicht über das Eis zu schlittern. Das Besondere: Die Betreiber der Eishalle haben sich bewusst dazu entschieden, keinen harten Alkohol an der Bar auf der Eisfläche auszuschenken. Der Fokus liegt ganz klar auf Familienfreundlichkeit.

Eltern sollen ihre Kinder auch alleine auf die Eisfläche lassen können, ohne sich Sorgen machen zu müssen. Nicht zu verwechseln ist die Eisdisko mit dem Programm „Eislaufen mit Licht und Musik“ an Donnerstagen.

Mit Gokarts übers Eis driften

Dass die ganz Familie willkommen ist, wird auch beim neuen Kursangebot klar: In der Halle gibt es auch Eislauf-Stunden von einer zertifizierten Lehrerin. Kurse gibt es im Dezember und Januar sowohl für blutige Anfänger als auch für Fortgeschrittene und erfahrene Eisläufer. Da die Kurse sehr schnell ausgebucht waren, werden wohl im Februar und März ebenfalls Eislaufkurse angeboten. Informationen dazu gibt es unter anderem auf der Facebook-Seite des Klosterparks Adelberg oder auch auf der Website eishalle-adelberg.de.

Wem beim Schlittschuhlaufen der zusätzliche Adrenalinschub fehlt, der ist bei den Gokarts (E-Karts) bestens aufgehoben. Im Sommer fungiert die Halle nämlich als kleine Rennstrecke für elektrisch betriebene Karts. Doch auch im Winter kommen alle auf ihre Kosten, die Benzin, oder in diesem Fall Strom, im Blut haben.

Denn jeden Freitag findet auf der Schlittschuhbahn das „Ice Drifting“ statt. Dafür werden die Reifen der kleinen Rennautos lediglich mit Spikes bestückt. Jeder ab 14 Jahren darf dann über das Eis rasen, beziehungsweise rutschen. Eine vorherige Anmeldung auf der Website kartbahn-adelberg.de ist dringend erforderlich. Vor Weihnachten sind allerdings nur noch zwei Zeit-Slots frei: Am 9. und 16. Dezember jeweils um 22 bis 23 Uhr.

Zehn Minuten Fahrt auf dem Eis kosten 14,50 Euro, das Ausleihen einer Sturmhaube unter dem Helm zusätzlich zwei Euro. Auch Gruppenbuchungen, zum Beispiel von Geburtstagsgesellschaften, sind möglich.

Doch was sagen eigentlich die Besucher des Klosterparks? „Wir kommen gerne hier hoch, um mit unseren Kindern Schlittschuhlaufen zu üben“, berichtet ein Familienvater aus Weiler, während er seine Handschuhe aus dem Kofferraum holt. Eine Schorndorferin kann ihm dabei nur zustimmen: „Abends übers Eis zu laufen ist ein super Ausgleich“, sagt sie.