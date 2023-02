Meilenstein für die Klinik Schorndorf: Hightech-MRT der neusten Generation

Wer jemals zu einer Diagnose in einem MRT-Gerät war, weiß, wie eng und beklemmend ein solches Gerät sein kann. Die Radiologie der Rems-Murr-Klinik Schorndorf hat nun ein klinikeigenes MRT-Gerät der neusten Generation und mit der weitest möglichen Öffnung angeschafft. Damit soll die Qualität der bildgebenden Diagnostik zusätzlich zu Computertomografie (CT), Röntgen oder Ultraschall weiter ausgebaut und die Attraktivität der Klinik für Patienten und Patientinnen verbessert werden.

Von einem Meilenstein für die Klinik als zentraler Bestandteil der kreisweiten Medizinkonzeption sprach Landrat Dr. Richard Sigel bei der Vorstellung des Hightech-Geräts. Bei Operationen, zum Beispiel von Tumoren oder an Viszeralgefäßen, seien genauste Detailuntersuchungen nötig. Nicht zuletzt soll das hochmoderne Gerät das Schorndorfer Klinikum bei der Suche nach Fachpersonal wie Ärzten und MTAs interessant machen.

Untersuchung von Gehirn, Gelenken und Organen

Gehirn, innere Organe und Gelenke bis ins feinste Detail auf Krankheiten durchleuchten - dazu ist die Kernspin- oder Magnetresonanztomografie (MRT) unverzichtbar. Seit Mitte Januar werden in der neuen Schorndorfer MRT-Einheit bereits Patientinnen und Patienten untersucht, jetzt wurde das Gerät nach eineinhalb Jahren Planung, Bau- und Testphase eingeweiht.

Keine Konkurrenz zu niedergelassenen Ärzten

Patienten, die ins MRT mussten, wurden bisher in die radiologische Gemeinschaftspraxis am Krankenhaus gebracht. „Mit diesem Gerät der neusten Generation können wir viel mehr Patienten untersuchen“, sagte Dr. Harald Bareth, Chefarzt der Diagnostischen und Interventionellen Radiologie, der das MRT leitet. Das Gerät kann rund um die Uhr genutzt werden, nachts ist eine Rufbereitschaft im Einsatz. Stationäre Patienten könnten noch am Tag der Aufnahme oder am Folgetag untersucht werden, für ambulante Patienten gibt es dagegen keine Kassenzulassung. In den ambulanten Bereich wolle man nicht einsteigen, der Praxis keine Konkurrenz machen, erklärte Richard Sigel. Ziel sei die optimale Versorgung der Krankenhauspatienten. Dass das eigene Gerät große Vorteile im Klinikalltag bringt, unterstrich auch Ärztlicher Direktor Dr. Christoph Ulmer: Detailfragen und komplizierte Untersuchungen könnten nun direkt und unkompliziert besprochen und angekündigt werden.

1,8 Millionen Euro wurden in das neue MRT investiert. Für Klinikgeschäftsführer André Mertel ist das Gerät nach dem 2020 gebauten Herzkatheterlabor eine weitere Investition, um auch künftig die Voraussetzungen für ein Schwerpunktkrankenhaus zu erfüllen. Das MRT sei jüngstes Beispiel für das Engagement des Landkreises im Rahmen der Campusentwicklung der beiden Standorte. Mertel dankte der Kreissparkasse, die sich mit einem sechsstelligen Beitrag an der Anschaffung des MRT beteiligt hat. „Das sind Entscheidungen, die ohne Diskussion fallen“, berichtete Uwe Burkert, Vorsitzender des Vorstands der Kreissparkasse Waiblingen. In diesem Fall sei die Rendite die Gesundheit. Bildung und Gesundheit seien Zukunftsthemen der ‚Stiftung für Gesundheit und Bildung’.

MRT und CT: Von außen kaum zu unterscheiden

Was bringt das neue Gerät in der Radiologie zusätzlich zum vorhandenen Hightech-Equipment, etwa der Computertomografie (CT)? Beide Geräte sind von außen kaum zu unterscheiden, aber im Kern ganz anders. Während das MRT mit Magnetfeldern und Radiowellen arbeitet, um Körperstrukturen sichtbar zu machen und krankes von gesundem Gewebe zu unterscheiden, kommen beim CT Röntgenstrahlen zum Einsatz, die vom Körper unterschiedlich absorbiert werden und dadurch Bilder erzeugen. Vorteil des MRT: Es erzeugt keine Strahlenbelastung. Einziger Nachteil: Wer einen Herzschrittmacher trägt, darf nicht in die MRT-Röhre.

Im täglichen Einsatz ergänzen sich MRT und CT: Das MRT eignet sich eher für die Untersuchung von Organen, Gehirn, Muskeln und Gelenken wie Knie oder Schulter, das CT spielt seine Stärken bei Knochen, Schädel und Gefäßen aus. „Welche Methode wir verwenden, hängt davon ab, welche Körperteile wir untersuchen und mit welchen Symptomen und Diagnosen ein Patient zu uns kommt“, so der Chefarzt Harald Bareth.

In den Standort an der Schlichtener Straße soll in den kommenden Jahren weiter kräftig investiert werden: Geplant ist ein Funktionsbau mit einer Intensivstation, einem OP-Trakt mit acht Tageslicht-Sälen, Kreißsäle und einer interdisziplinären Notaufnahme.