Milder Winter verwirrt Natur und Tier: Was Nabu Schorndorf bisher entdeckt hat

Vogelgezwitscher im Januar? Ein strahlender Morgen mit Sonnenschein und blauem Himmel? Erste Hummeln und Bienen, die fliegen? Haselnusssträucher, die blühen? Kaum zu glauben, aber das ist das Bild, das man draußen in der Natur in den vergangenen Tagen wahrgenommen hat.

T-Shirt-Sonnenbrillen-Wetter: Was unserem menschlichen Gemüt guttut, kann für Natur und manche Tiere gefährlich werden.

„Es fliegen ungewöhnlich viele verschiedene Insekten, Bienen, Käfer und sogar Schmetterlinge, die um diese Jahreszeit natürlich normal noch nicht fliegen“, haben Wolfgang Bogusch, Vorstandssprecher des Naturschutzbundes (Nabu) Schorndorf und Erster Vorsitzender des Nabu Rudersberg, und seine Nabu-Kollegen beobachtet.

Bienen bräuchten laut einer Mitteilung des Nabu Baden-Württemberg beispielsweise dringend kalte Temperaturen, um den Winter zu überleben. Manch Imker hat bereits entdeckt, dass es seinen Bienen zu warm ist.

Die Bienen seien deutlich aufgelöster als normalerweise im Winter. Die würden sonst in einer Wintertraube sitzen, sind aber stattdessen überall, sind fleißig, tragen Futter rum und pflegen die Brut. Bei kalten Temperaturen wärmen die Bienen sich selbst und vor allem die Königin, indem sie eng zusammenrücken. Aber im Moment ist es so warm, dass die Völker sogar anfangen könnten, neue Eier auszubrüten.

Torkelnde Marienkäfer gesichtet

Zwar mögen schon einige Frühblüher blühen, trotzdem ist das Nahrungsangebot für Wildbienen und Hummeln noch gering. Finden die nützlichen Insekten nicht ausreichend Futter, kann es lebensgefährlich für sie werden. Bogusch: „Ich denke, bei vielen Insekten kann das frühe Erwachen zum Tod führen. An einer Christrose haben wir vor kurzem an einer Blüte zehn Bienen beobachtet, die alle ranwollten! Torkelnde Marienkäfer waren auch zu sehen, die sehr schwach waren.“

Schmetterlinge wie das Tagpfauenauge und der Kleine Fuchs, die sich den Winter über normalerweise zurückgezogen haben, sitzen bei Temperaturen um die zehn Grad bereits in den Startlöchern. Insbesondere bei Sonnenschein kann man die Falter bereits umherfliegen sehen.

Vögel würden teilweise ebenso reagieren: „Meisen zum Beispiel scheinen schon in Frühlingsstimmung zu sein.“ Vor ein paar Tagen habe Wolfgang Bogusch am helllichten Tag eine Fledermaus beim Jagen beobachtet – kurios! „Die war auch total durch den Wind und wahrscheinlich hatte das 20 Grad warme Wetter seinen Anteil daran.“ Einige Zugvögel ziehen bei den warmen Temperaturen gar nicht in andere Gefilde, weil sie auch hier genügend Nahrung finden. „Wir haben immer mehr Teilzieher. Die Vögel warten, ob es wirklich einen Winter gibt, ziehen dann bei Bedarf ein wenig in den Süden, kommen aber zeitig wieder zurück.“

Spechte sind aktiv

Vögel profitieren grundsätzlich von milden Temperaturen, weil sie weniger Energie verbrauchen, wenn es nicht zu kalt ist. „Unsere sogenannten Standvögel wie Meisen reagieren mit früher Nestsuche und Paarbildung. Manche Arten sind aber um diese Zeit eh schon aktiv, beispielsweise Spechte“, so der Nabu-Vorstandssprecher.

Bei Vögeln bestehe dadurch aber keine Gefahr für Leib und Leben. Sie würden immer mal einen Einbruch in Brutzeiten erleben, etwa durch Regenperioden und der dadurch erschwerten Nahrungsfindung. „Viele Arten starten dann noch mal eine zweite oder gar dritte Brut, wenn sie eine aufgeben mussten.“

In der Natur läuft vieles nach dem Uhrwerk – normalerweise

Etwas problematischer ist das warme Wetter im Winter für winterschlafende Säugetiere wie Igel, Fledermäuse oder auch Bilche meist erst, wenn länger anhaltende milde Phasen sich zu häufig mit Kälteeinbrüchen abwechseln.

Für jedes Stören in der Ruhephase oder jedes Aufwachen aus dem Winterschlaf werden wichtige Energiereserven angezapft. Dann reichen die angelegten Fettreserven unter Umständen nicht mehr aus – sollte es noch einen Winter geben.

Die warmen Temperaturen sorgen außerdem dafür, dass Pflanzen, Bäume und Sträucher teilweise viel zu früh austreiben. Besonders Hasel, Erle, Forsythien, der Schneeball und Seidelbast reagieren laut Nabu schnell auf milde Witterungsbedingungen und setzen Knospen schon im Dezember an. Frühblüher wie Krokusse, Schneeglöckchen und Primeln können in einem milden Winter bereits Anfang Februar erste Blüten zeigen. Laut Nabu wären sie damit vier Wochen zu früh dran.

Wenn es dann doch noch zu einem Kälteeinbruch mit Frost komme, könnten die Jungtriebe absterben. „In unserer Natur läuft normal vieles wie ein Uhrwerk – wenn alles stimmt. Blühen die Pflanzen zu früh und es kommt dadurch zu keiner normalen Samenbildung, dann kann das aufs ganze Jahr gesehen nachhaltige Schäden zur Folge haben. Vor allem wenn dann danach wieder Frost auftritt.“

Welche Frühlingspflanzen Wolfgang Bogusch bereits entdeckt hat? „Blühende Storchenschnabel, Löwenzahn und Gänseblümchen – verrückt.“