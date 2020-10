Sie war kurz, aber eindrucksvoll, die nur drei Jahre währende Geschichte der Schorndorfer Automobil-Bergrennen auf der Straße nach Schlichten. Am 16. Oktober vor 60 Jahren hat sie begonnen – auf einer anspruchsvollen Strecke, die, so erinnerte sich Renn-Organisator Paul Ernst Strähle vor zehn Jahren in einem Vortrag beim Schlichtener Bürgerverein, „mit Teer bespritzt und ein bisschen eingesandet“ war. Und das Rennen für Tourenwagen, Sportwagen (GT-Fahrzeuge bis 1600 Kubik) und