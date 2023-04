Mit Spenden aus Schorndorf: Aufzug für die schwerbehinderte Fenja wird gebaut

Eine Benefiz-Tattoo-Aktion in Schorndorf, ein Handballspiel in Fellbach-Schmiden – und viele große und kleinere Spenden über die Online-Plattform „gofund.me“: Den Außenaufzug, den Stefanie und Olaf Kirstein brauchen, um mit ihrer schwerstmehrfachbehinderten Tochter Fenja in ihre Eigentumswohnung zu kommen, kann jetzt tatsächlich gebaut werden. Mit einem 8240-Euro-Scheck, den die Fellbacher Handballer der Familie nach dem Benefizspiel überreichen konnten, ist das Spendenziel von 100.000 Euro nicht nur erreicht, sondern leicht überschritten. Sobald die Baugenehmigung erteilt ist, kann’s losgehen: Bis August, so der Zeitplan, müsste der Aufzug einsatzbereit sein.

Mit einem Gendefekt zur Welt gekommen

Und er wird dringend gebraucht: Fenja ist mit einem Gendefekt, dem Aicardi-Syndrom, zur Welt gekommen. Dreimal war sie im vergangenen Jahr schon mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus. Sie hat bis zu sieben epileptische Anfälle täglich. Das Mädchen leidet unter Schmerzen, muss viele Medikamente nehmen und verträgt keine feste Nahrung. Sie schläft schlecht, ist auf Hilfsmittel und Therapien angewiesen.

Die Vierdreivierteljährige wird wohl nie stehen, gehen, eigenständig sitzen oder sprechen können. Dazu kommt: Ihre Mutter kann das 18 Kilogramm schwere Mädchen, das sich oft ruckartig bewegt, die Treppen zur Wohnung im dritten Stock schon nicht mehr hochtragen. Beim Vater geht es noch. Doch das Risiko, mit Fenja die Treppen hinunterzustürzen, wird größer. Lange wäre es also nicht mehr gegangen ohne Aufzug im Haus.

7500 Euro aus Benefiz-Tattoo-Aktion

Doch jetzt wird alles gut. Dass nicht nur die Fellbacher Handballer sich für Fenja ins Zeug gelegt haben, sondern auch Dany Basic vom „Pimpin Tattoos“-Studio in der Schorndorfer Kirchgasse, der nach einer zweitägigen Stech-Aktion mit seinem Stammheimer Kollegen Alex W. im November 7500 Euro für Fenja gespendet hat, „das ist so toll, wir sind überwältigt“, sagt Olaf Kirstein und freut sich auch über eine 12 000-Euro-Spende von der Feuerwehr Stuttgart und der "Movember"-Wohltätigkeits-Organisation.

Und Fenja selbst geht es nach einer großen Hüft-OP im Herbst 2022 und einer Reha auch besser: Sie hat einen Entwicklungssprung gemacht und reagiert viel mehr, berichten die Eltern, die froh sind, dass sie ihre Geschichte öffentlich gemacht haben.