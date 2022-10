Mittagessen in der Schorndorfer Innenstadt: Warum ältere Schüler die Mensa meiden

Falafel-Wraps und Süßkartoffel-Pommes zum Mittagessen, Asia-Pfanne, Döner Kebab und Pizzaschnitten. Die Schülermassen, die täglich kurz vor 13 Uhr in die Innenstadt strömen, erwecken den Eindruck, die Kinder und Jugendlichen insbesondere des Burg-Gymnasiums sind vom Mensa-Essen wenig begeistert. Ob die Essenszahlen rückläufig sind, dazu will sich Apetito-Catering, seit dem Schuljahr 2021/22 Betreiber der Mensen Mitte und Leckerhalde und seit diesem Schuljahr auch der Mensen in der Fuchshofschule und im Rainbrunnen, nicht äußern. Auch nicht, ob die Zahlen über oder unter den Erwartungen liegen. Die Stadtverwaltung, die zum Ende des vergangenen Schuljahrs eine Umfrage unter Mensagängern initiiert hat, gibt sich ebenfalls einigermaßen bedeckt. Zunächst sollte die Auswertung der Umfrage gar nicht veröffentlicht werden und nur dem internen Betrieb dienen, auf nochmalige Anfrage gibt Isabelle Kübler, Fachbereichsleiterin Schulen und Vereine, dann aber doch Auskunft.

Umfrage: Nur zehn Rückmeldungen aus dem Schulzentrum Grauhalde

160 Schülerinnen und Schüler haben sich an der Umfrage beteiligt. Der Großteil der Rückmeldungen kam aus der Mensa Mitte, aus dem Schulzentrum Grauhalde waren’s lediglich zehn – und dabei gibt es dort Platz für 300 Gymnasiasten und Realschüler. Nach Sichtung der Antworten fasst Isabelle Kübler die Ergebnisse wie folgt zusammen: Im Schnitt gehen die Umfrageteilnehmer eineinhalb Mal pro Woche in die Mensa zum Essen. Konstante und regelmäßige Essensteilnehmer sind die Grundschüler, die im Ganztag der Schlosswallschule und der Künkelinschule sind sowie Schüler der Albert-Schweitzer-Schule.

Apetito bietet täglich drei Menüs plus einen Salatteller – allerdings, diese Kritik ist im Gespräch von Grundschuleltern zu hören, nicht immer passend zum Geschmack von jüngeren Kindern. Nicht immer findet sich unter den Fleischgerichten tatsächlich auch Fleisch, sondern aktuell zum Beispiel: Kartoffelgratin mit Erbsen und Möhren oder Käse-Spinat-Tortellini mit Tomatensoße oder auch Gerichte mit Tofu oder mit dem exotischen Pseudogetreide Quinoa.

61 Prozent der Befragten finden den Essensbereich in der Mensa sauber, genauso vielen ist die Mensa aber zu laut. Für etwa 74 Prozent ist die Mensa leicht zu erreichen. Für 64 Prozent sollte gutes Essen gesund, für 41 Prozent in Bio-Qualität sein. 73 Prozent der genannten Lieblingsessen der Befragten befinden sich bereits auf dem Speiseplan. 42 Prozent sind immer beziehungsweise fast immer mit dem Speiseplan zufrieden, 54 Prozent mit der Zahlungsart. Bei den Änderungswünschen zum Bestellvorgang haben 25 Prozent angegeben, dass sie gerne die Möglichkeit hätten, bar zu bezahlen.

Im Herbst, kündigt Fachbereichsleiterin Kübler an, sollen die Umfrageergebnisse mit dem Caterer besprochen werden. Schon jetzt kann sie aber versprechen: „Der Wunsch nach dem Chickenburger wird aufgenommen und umgesetzt.“ Gleiches gilt für die Forderung, dass weniger Asiagemüse angeboten werden soll. Außerdem wird an beiden Kiosken der Mensen Mitte und Leckerhalde die Barzahlung ermöglicht. „Aus wirtschaftlichen Gründen“, so Kübler weiter, „lässt sich dies aber auf den restlichen Mensabetrieb nicht ausweiten.“

Künftig, auch das kündigt die Fachbereichsleiterin an, werden besondere Aktions- und Themenwochen angeboten und beworben. Start war vergangene Woche mit der Pastawoche. Das heißt: Das Tagesgericht war immer ein Nudelgericht. Außerdem wird über eine Optimierung des Kioskangebots nachgedacht.

Ohne Voranmeldung und mit Barzahlung: Mittagessen beim Bäcker, Metzger, Imbiss

Aus einer Zeitungsumfrage unter Schülerinnen und Schülern, die in der Innenstadt zu Mittag essen, ergibt sich folgendes Bild: Vom Burg-Gymnasium kommen die Schülerinnen und Schüler nicht nur besonders schnell in die Innenstadt, sie haben hier – mit Bäckern, Metzgern, Imbissen und Döner-Buden – auch eine reiche Auswahl und können sich obendrein spontan für ein Essen entscheiden. So wie eine Gruppe aus der Jahrgangsstufe 1, die sich vor dem Asia-Imbiss in der Johann-Philipp-Palm-Straße anstellt. Die Vorab-Festlegung auf ein Mensa-Menü, das nur mit einer über den PC aufgeladenen Karte bezahlt werden kann, finden sie zu umständlich.

In der Unterstufe, die sie wegen des BG-Umbaus im Bürgle in der Grauhalde verbracht haben, sind sie noch regelmäßig in die Mensa gegangen. Jetzt strömen sie bis zu viermal in der Woche zum Mittagessen in die Innenstadt – und finden das Angebot deutlich besser als in der Mensa. Und wenn es mal besonders schnell gehen soll, nutzen sie den Wasserkocher im Aufenthaltsraum und gießen sich eine Fünf-Minuten-Terrine auf. Ein Zehntklässler, der sich gerade einen Falafel-Wrap schmecken lässt, vermisst als gläubiger Muslim Fleischgerichte mit Rind- statt mit Schweinefleisch in der Mensa.

Für Fachbereichsleiterin Isabelle Kübler eine verständliche Sichtweise von älteren Schülern. „Für die Grundschulkinder und Kinder im Ganztag und deren Eltern ist es jedoch ein bewährtes und funktionierendes System.“ Außerdem „ist die Vorbestellung für den Betrieb, die Planung und die Produktion durch den Caterer zwingend erforderlich und dazu noch nachhaltig, da durch eine verlässliche Vorbestellung und Produktion auch weniger Essensabfälle anfallen“. Dass die vorbestellten Essen bereits bezahlt sind, erspare nicht nur ein aufwendiges Kassensystem und zusätzliches Personal vor Ort. Es trage auch dazu bei, dass die Abläufe bei der Speisenausgabe optimiert sind. „Die Essensteilnehmer gewinnen dadurch wertvolle Zeit in ihrer Pause, sind schneller an ihren Plätzen.“ So können der Schichtbetrieb und die Mehrfachnutzung des Speiseraums in der Mensa Mitte gewährleistet werden.

Denn das stört die älteren Schüler/-innen ebenfalls: Nach der sechsten Stunden finden sie ab 12.55 Uhr oft gar keinen Platz, weil die Tische mit Kindern aus der Künkelin-, der Schlosswall und der Albert-Schweitzer-Schule belegt sind. Eigentlich sei der Schichtbetrieb gut durchgetaktet – und grundsätzlich sollten die Grundschüler schon wieder auf dem Sprung zurück in die Grundschulen sein, bis die BG-Schüler in der Mensa Mitte eintreffen. Dass es trotz der 120 Plätze zu Verzögerungen kommt, kann Kübler natürlich nicht ausschließen. Doch es gibt schon einen Lösungsansatz: Zum Schuljahr 2023/24 wird der Schulbetrieb der Schlosswallschule um zehn Minuten auf 7.50 Uhr vorverlegt. Dadurch, erläutert Kübler, „wird außerdem eine Entzerrung des Mensabetriebs in der gemeinsam genutzten Mensa Mitte angestrebt und die Abläufe zugunsten der Schülerschaft des Burg-Gymnasiums optimiert“.